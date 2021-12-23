2022 рік стане дуже спекотним: кліматологи дали новий прогноз

Вчені стверджують, що середня температура на планеті у 2022 році підніметься ще на один градус. Це призведе до того, що наступний рік може стати найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень.

Про це інформують у виданні Forbes.

Парникові гази нагрівають планету все швидше і за прогнозами метеорологів з метеорологічної служби Великобританії, середня температура у 2022 році складе на 1,06 градуса за Цельсієм вище доіндустріальних показників.

Середня температура повітря може бути трохи нижче, ніж в останні п'ять років.

Але в цілому, 2022 рік стане восьмим роком поспіль, коли середні показники будуть перевищувати доіндустріальні рівні на 1 градус.

Кліматологи прогнозують, що наступний рік буде одним з найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень.

"Результати прогнозів показують, що парникові гази нагрівають планету все більш швидкими темпами", - розповів фахівець метеорологічної служби Великобританії Адам Скейф.

Значні коливання температур по всьому світу маскують підвищення середньої глобальної температури.

В Арктиці з доіндустріальних часів потепліло вже на кілька градусів.

Погодне явище Ла-Нінья, яке дає тимчасовий охолоджуючий ефект, може знизити температуру на кілька пунктів.

Це означає, що у 2022 році температура може бути вище на 1,06 градуса. Для порівняння, у 2020 році температура була на 2,14 градуса вище доіндустріальних часів, а за період з січня по вересень 2021 температура була вище на 2 градуси.