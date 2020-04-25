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200 украинцев спецрейсом отправили в Финляндию: названа неожиданная причина

STYLERКоронавирус    25.04.2020 - 13:24
200 украинцев спецрейсом отправили в Финляндию: названа неожиданная причина
Украинцев отправили в Финляндию (коллаж: РБК-Украина)

Украинцев отправили в Финляндию спецрейсом на сбор клубники

Украинцев отправили в Финляндию специальным рейсом для помощи в сборе клубники. Около 200 наших сограждан отправились на заработки во время карантина. Спецрейс был организован финнам и стал первым, который был отправлен по просьбе местных фермеров.

Обычно в Европе на сезонных работах работали украинцы. Однако из-за карантина делать это сейчас никому. И вот карантинное исключение - украинцы отправились спецрейсом в Финляндию.

Финляндия планирует привлечь к работам около тысячи украинцев. Списки и условия финны согласовывают с Министерством иностранных дел Украины. Другие страны уже стоят в очереди за украинской рабочей силой.

В связи с отправкой спецрейса власти Украины немного ослабили карантин для тех, кто вылетает за границу. После перелета украинцам придется просидеть в изоляции в Финляндии две недели и только после нее украинцы смогут приступить к работе. До пандемии коронавируса в Финляндию на заработки ездило около 15 тысяч украинцев.

Украинцев отправили в Финляндию на заработки во время карантина

Ранее РБК-Украина писало, как увеличилось количество зафиксированных случаев к 25 апреля.

Также сообщалось, что в Украине за сутки выздоровело рекордное количество человек.

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