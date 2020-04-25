200 українців відправили спецрейсом до Фінляндії: названа несподівана причина

Українців відправили у Фінляндію (колаж: РБК-Україна)

Українців відправили до Фінляндії спецрейсом на збір полуниці

Українців відправили до Фінляндії спеціальним рейсом для допомоги в зборі полуниці. Близько 200 наших співгромадян вирушили на заробітки під час карантину. Спецрейс був організований фінами і став першим, який був відправлений на прохання місцевих фермерів.

Зазвичай в Європі на сезонних роботах працювали українці. Однак через карантин робити це зараз нікому. І ось карантинний виняток - українці вирушили спецрейсом до Фінляндії.

Фінляндія планує залучити до робіт близько тисячі українців. Списки та умови фіни погоджують з Міністерством закордонних справ України. Інші країни вже стоять у черзі за українською робочою силою.

У зв'язку з відправкою спецрейсу влада України трохи послабила карантин для тих, хто вилітає за кордон. Після перельоту українцям доведеться просидіти в ізоляції у Фінляндії два тижні й тільки після неї українці зможуть приступити до роботи. До пандемії коронавіруса у Фінляндії на заробітки їздило близько 15 тисяч українців.

Українців відправили у Фінляндії на заробітки під час карантину

Раніше РБК-Україна писало, як збільшилася кількість зафіксованих випадків до 25 квітня.

Також повідомлялося, що в Україні за добу одужала рекордна кількість осіб.