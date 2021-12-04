Если у вас есть такие 200 грн, вам крупно повезло: за них дают почти 100 тысяч

Такой лот появился на платформе одного из интернет-магазинов. За купюру просят с учетом скидки 96 759 грн (раньше цена была 101 852 грн).

Ценность банкноты представляет ее номер, состоящий из семи "семерок": ЦА7777777.

200 гривен были выпущены в 2014-м году, когда главой Национального банка была Валерия Гонтарева. Ее подпись стоит на банкноте.

Фото: банкнота 200 грн продается в Украине почти за 100 тысяч (rozetka.com.ua)

Это важно!

Настоящие коллекционеры купюр - бонисты охотятся за банкнотами с уникальными номерами. Поэтому не спешите рассчитываться в магазине или на рынке, не проверив номер на ваших деньгах. Быть может они стоят гораздо больше своего номинала.

Ценность представляют купюры с монономером, таким как описанные в статье 200 грн. Также коллекционеры охотятся за повторяющимися цифрами, за номерами, которые идут по возрастанию или убыванию.

Много дают за купюры с зеркальными номерами - их называют "радарами". На них цифры читаются одинаково, как слева, так и справа. К примеру, 5468645.