20 продуктів, які корисні для судин та допомагають уникнути хвороб

Правильне харчування допомагає зміцнити здоров’я серцево-судинної системи, судин та запобігти хворобам. Нутриціолог назвала корисні продукти, які мають бути у раціоні.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 20 продуктів харчування, які допомагають вберегтися від хвороб.
За словами нутриціолога та дієтолога Олени Костюк, авокадо - це справжній скарб для серця. Продукт багатий поліненасиченими жирними кислотами, що знижує ризик серцево-судинних захворювань.
Однак, є важлива умова - авокадо потрібно їсти тільки сирим, інакше всі його корисні властивості втрачаються.
Квасоля, горох, сочевиця - це чудове джерело флавоноїдів. Ці речовини зміцнюють судини та є природним засобом профілактики захворювань серцево-судинної системи.
Капуста містить сульфорафан - речовину, яка перешкоджає утворенню атеросклеротичних бляшок.
До того ж високий вміст вітамінів С і β-каротину діє як антиоксидант, захищаючи клітини від старіння. Краще готувати броколі на пару, щоб зберегти максимум користі.
Недостатнє споживання води може вплинути на роботу серця. Випивайте не менше літра чистої води на день (окрім інших напоїв), щоб зменшити ризик інфаркту.
Цей фрукт багатий поліненасиченими кислотами та полімерами, які знижують артеріальний тиск і рівень холестерину.
Потрібно регулярно додавайте гранат до раціону.
Фрукт багатий клітковиною та глікозидами, що регулюють серцевий ритм, покращують роботу судин. Також грейпфрут перешкоджає утворенню холестеринових бляшок.
Зазвичай усі її викидають, але дарма. Експерт розповіла, що вона багата калієм і цинком, які надзвичайно корисні для роботи серця.
Містить саліцилову кислоту, яка допомагає боротися з "поганим" холестерином і знижує ризик серцево-судинних захворювань.
Це справжнє джерело калію - елементу, який необхідний для скорочення серцевого м’яза.
У складі також є найвища концентрація вітамінів, мінералів та інших корисних сполук серед усіх потужних фруктів і овочів.
Омега-3 жирні кислоти в льняному насінні зменшують запалення, "цементують" мікротріщини в судинах і знижують рівень холестерину.
Можна додавати чайну ложку молотого насіння до їжі тричі на день.
Багата йодом, який допомагає розчиняти кров’яні згустки, знижує ризик утворення тромбів.
Алліцин у складі часнику знижує тиск і сприяє розрідженню крові.
Овсянка - чемпіон із вмісту клітковини, яка виводить "поганий" холестерин. Щоденне споживання допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові.
Мигдаль, волоські, кешʼю - це джерело магнію, калію та вітамінів для зміцнення серця. Однак, варто бути обережними з кількістю - не більше жмені на день, адже вони дуже калорійні.
Скумбрія, лосось, оселедець - це омега-3 жирні кислоти, які розчиняють холестерин і зменшують ризик інфарктів. Оптимальна порція - 100 г 2-3 рази на тиждень.
Курага - джерело калію, що забезпечує ритмічну роботу серця. Чорнослив містить антиоксиданти, які знижують рівень холестерину.
Засушені плоди сприяють зникненню ознак гіповітамінозу, нормалізації травної системи, поліпшенню кольору обличчя і стану волосся, а також зміцненню нігтів.
Продукт містять лікопін, який видаляє холестерин із судин і захищає серце від атеросклерозу. Достатньо 50 г на день.
Це чудове джерело калію, вітаміну С і в-каротину, які укріплюють серце.
Гарбузове насіння і гарбузова олія містять поліненасичені жирні кислоти та мікроелементи, мають жовчогінну дію, сприяють виведенню продуктів метаболізму з печінки та нормалізують ліпідний обмін.
Фрукт багатий клітковиною, флавоноїдами та вітамінами, які очищають судини й підтримують їх еластичність.
Кисломолочні продукти є не тільки джерелом кальцію, корисного для кісток, але й стабілізують тиск, попереджають стенокардію. Це може бути:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога та дієтолога Олени Костюк та сайт WebMD.