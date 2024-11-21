20 продуктов, которые полезны для сосудов и помогают избежать болезней

Авокадо

По словам нутрициолога и диетолога Елены Костюк, авокадо - это настоящее сокровище для сердца. Продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, есть важное условие - авокадо нужно есть только сырым, иначе все его полезные свойства утрачиваются.

Бобовые культуры

Фасоль, горох, чечевица - это отличный источник флавоноидов. Эти вещества укрепляют сосуды и являются естественным средством профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Брокколи

Капуста содержит сульфорафан - вещество, препятствующее образованию атеросклеротических бляшек.

К тому же, высокое содержание витаминов С и β-каротина действует как антиоксидант, защищая клетки от старения. Лучше готовить брокколи на пару, чтобы сберечь максимум пользы.

Вода

Недостаточное потребление воды может повлиять на работу сердца. Выпивайте не менее литра чистой воды в день (кроме других напитков), чтобы уменьшить риск инфаркта.

Гранат

Этот фрукт богат полиненасыщенными кислотами и полимерами, снижающими артериального давления и уровень холестерина.

Нужно регулярно добавлять гранат в рацион.

Грейпфрут

Фрукт богат клетчаткой и гликозидами, регулирующими сердечный ритм, улучшают работу сосудов. Также грейпфрут препятствует образованию холестериновых бляшек.

Картофельная кожура

Обычно все ее выбрасывают, но зря. Эксперт рассказала, что она богата калием и цинком, которые очень полезны для работы сердца.

Красная смородина

Содержит салициловую кислоту, которая помогает бороться с "плохим" холестерином и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кресс-салат

Это настоящий источник калия - элемента, который необходим для сокращения сердечной мышцы.

В составе также высочайшая концентрация витаминов, минералов и других полезных соединений среди всех мощных фруктов и овощей.

Льняное семя

Омега-3 жирные кислоты в льняных семенах уменьшают воспаление, "цементируют" микротрещины в сосудах и снижают уровень холестерина.

Можно добавлять чайную ложку молотых семян в пищу трижды в день.

Морская капуста

Богатая йодом, который помогает растворять кровяные сгустки, снижает риск образования тромбов.

Чеснок

Аллицин в составе чеснока снижает давление и способствует разжижению крови.

Овес

Овсянка - чемпион по содержанию клетчатки, которая выводит "плохой" холестерин. Ежедневное потребление помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Орехи

Миндаль, грецкие, кешью - это источник магния, калия и витаминов для укрепления сердца. Однако, следует быть осторожными с количеством - не больше горсти в день, ведь они очень калорийны.

Рыба и морепродукты

Скумбрия, лосось, сельдь - это омега-3 жирные кислоты, которые растворяют холестерин и уменьшают риск инфарктов. Оптимальная порция - 100 г 2-3 раза в неделю.

Сухофрукты

Курага - источник калия, обеспечивающий ритмическую работу сердца. Чернослив содержит антиоксиданты, снижающие уровень холестерина.

Засушенные плоды способствуют исчезновению признаков гиповитаминоза, нормализации пищеварительной системы, улучшению цвета лица и состояния волос, а также укреплению ногтей.

Томаты

Продукт содержит ликопин, который удаляет сосудистый холестерин и защищает сердце от атеросклероза. Достаточно 50 г в день.

Тыква

Это отличный источник калия, витамина С и в-каротина, укрепляющих сердце.

Тыквенные семена и тыквенное масло содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, оказывают желчегонное действие, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен.

Яблоки

Фрукт богат клетчаткой, флавоноидами и витаминами, которые очищают сосуды и поддерживают их упругость.

Молочные продукты

Кисломолочные продукты являются не только источником кальция, полезного для костей, но и стабилизируют давление, предупреждают стенокардию. Это может быть: