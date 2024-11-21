20 продуктов, которые полезны для сосудов и помогают избежать болезней

Правильное питание помогает укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы, сосудов и предотвратить болезни. Нутрициолог назвала полезные продукты, которые должны быть в рационе.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 20 продуктах питания, которые помогают уберечься от болезней.
По словам нутрициолога и диетолога Елены Костюк, авокадо - это настоящее сокровище для сердца. Продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако, есть важное условие - авокадо нужно есть только сырым, иначе все его полезные свойства утрачиваются.
Фасоль, горох, чечевица - это отличный источник флавоноидов. Эти вещества укрепляют сосуды и являются естественным средством профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Капуста содержит сульфорафан - вещество, препятствующее образованию атеросклеротических бляшек.
К тому же, высокое содержание витаминов С и β-каротина действует как антиоксидант, защищая клетки от старения. Лучше готовить брокколи на пару, чтобы сберечь максимум пользы.
Недостаточное потребление воды может повлиять на работу сердца. Выпивайте не менее литра чистой воды в день (кроме других напитков), чтобы уменьшить риск инфаркта.
Этот фрукт богат полиненасыщенными кислотами и полимерами, снижающими артериального давления и уровень холестерина.
Нужно регулярно добавлять гранат в рацион.
Фрукт богат клетчаткой и гликозидами, регулирующими сердечный ритм, улучшают работу сосудов. Также грейпфрут препятствует образованию холестериновых бляшек.
Обычно все ее выбрасывают, но зря. Эксперт рассказала, что она богата калием и цинком, которые очень полезны для работы сердца.
Содержит салициловую кислоту, которая помогает бороться с "плохим" холестерином и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Это настоящий источник калия - элемента, который необходим для сокращения сердечной мышцы.
В составе также высочайшая концентрация витаминов, минералов и других полезных соединений среди всех мощных фруктов и овощей.
Омега-3 жирные кислоты в льняных семенах уменьшают воспаление, "цементируют" микротрещины в сосудах и снижают уровень холестерина.
Можно добавлять чайную ложку молотых семян в пищу трижды в день.
Богатая йодом, который помогает растворять кровяные сгустки, снижает риск образования тромбов.
Аллицин в составе чеснока снижает давление и способствует разжижению крови.
Овсянка - чемпион по содержанию клетчатки, которая выводит "плохой" холестерин. Ежедневное потребление помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.
Миндаль, грецкие, кешью - это источник магния, калия и витаминов для укрепления сердца. Однако, следует быть осторожными с количеством - не больше горсти в день, ведь они очень калорийны.
Скумбрия, лосось, сельдь - это омега-3 жирные кислоты, которые растворяют холестерин и уменьшают риск инфарктов. Оптимальная порция - 100 г 2-3 раза в неделю.
Курага - источник калия, обеспечивающий ритмическую работу сердца. Чернослив содержит антиоксиданты, снижающие уровень холестерина.
Засушенные плоды способствуют исчезновению признаков гиповитаминоза, нормализации пищеварительной системы, улучшению цвета лица и состояния волос, а также укреплению ногтей.
Продукт содержит ликопин, который удаляет сосудистый холестерин и защищает сердце от атеросклероза. Достаточно 50 г в день.
Это отличный источник калия, витамина С и в-каротина, укрепляющих сердце.
Тыквенные семена и тыквенное масло содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, оказывают желчегонное действие, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен.
Фрукт богат клетчаткой, флавоноидами и витаминами, которые очищают сосуды и поддерживают их упругость.
Кисломолочные продукты являются не только источником кальция, полезного для костей, но и стабилизируют давление, предупреждают стенокардию. Это может быть:
Ранее мы сообщали о 5 продуктах, которые следует исключить из своего рациона, если вы хотите сжечь жир на животе.
Также мы писали, как потреблять меньше соли, которая является причиной инсульта и инфарктов.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога и диетолога Елены Костюк и сайт WebMD.