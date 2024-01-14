20 оскароносних комедій, які потрібно подивитися прямо зараз

1. Назад у майбутнє, 1985 рік.

Марті МакФлай, 17-річний учень середньої школи, випадково вирушає на 30 років у минуле на ДеЛореані, який подорожував у часі, винайденому його близьким другом, вченим-індивідуалістом Доком Брауном.

2. Ла-Ла Ленд, 2016 рік

Роблячи свою кар'єру в Лос-Анджелесі, піаніст та актриса закохуються один в одного, намагаючись примирити свої прагнення майбутнього.

3. Готель "Гранд Будапешт", 2014 рік

Письменник зустрічає власника старіючого висококласного готелю, який розповідає йому про свої перші роки роботи у вестибюлі у славні роки готелю під керівництвом виняткового консьєржа.

4. Зелена книга, 2018 рік

Італо-американський вибивала з робітничого класу стає водієм афроамериканського класичного піаніста під час туру півднем Америки 1960-х років.

5. Сніданок у Тіффані, 1961 рік

Молода світська левиця Нью-Йорка цікавиться молодою людиною, яка переїхала до її багатоквартирного будинку, але її минуле загрожує завадити.

6. Зверополіс, 2016 рік

У місті антропоморфних тварин новачок-кролик-поліцейський та цинічна лисиця-шахрайка мають працювати разом, щоб розкрити змову.

7. Життя прекрасне, 1997 рік

Коли неупереджений єврейський офіціант та його син стають жертвами Голокосту, він використовує ідеальне поєднання волі, гумору та уяви, щоб захистити свого сина від небезпек навколо їхнього табору.

8. У джазі тільки дівчата, 1959 рік

Після того, як двоє музикантів-чоловіків стали свідками нападу мафії, вони тікають зі штату у складі жіночої групи, замаскованої під жінок, але починаються подальші ускладнення.

9. Афера, 1973 рік

Два шахраї об'єднуються, щоб провернути грандіозну аферу.

10. Римські канікули, 1953 рік

Нудна і замкнута принцеса втікає від своїх опікунів і закохується в американського журналіста у Римі.

11. Головоломка, 2015 рік

Після того як юна Райлі вирвалася зі свого життя на Середньому Заході й переїхала до Сан-Франциско, її емоції – радість, страх, гнів, огида та смуток – конфліктують у тому, як найкраще орієнтуватися у новому місті, будинку та школі.

12. Квартира, 1960 рік

Клерк страхової компанії на Манхеттені намагається досягти успіху у своїй компанії, дозволяючи її керівникам використовувати його квартиру для побачень, але за цим йдуть ускладнення і власний роман.

13. Мій хлопець - псих, 2012 рік

Після перебування у психіатричній лікарні колишній учитель Пет Солітано повертається до своїх батьків і намагається помиритися зі своєю колишньою дружиною. Ситуація стає ще складнішою, коли Пет зустрічає Тіффані, загадкову дівчину зі своїми проблемами.

14. Корпорація монстрів, 2001 рік

Щоб забезпечити місто енергією, монстрам доводиться лякати дітей, щоб вони кричали. Однак діти токсичні для монстрів і після того, як дитина проходить, два монстри розуміють, що все може бути не так, як вони думають.

15. На узбіччі, 2004 рік

Двоє чоловіків, які досягли середнього віку, яким особливо нічого показати, крім розчарування, вирушають у тижневу подорож виноробною країною Каліфорнії, саме в той момент, коли один з них збирається вирушити в подорож під вінець.

16. Бердмен, 2014 рік

Занедбаний актор-супергерой намагається відродити свою в'янучу кар'єру, написавши сценарії, зрежисувавши та знявшись у головній ролі у бродвейській постановці.

17. Табір для військовополонених №17, 1953 рік

Після того, як двох американців було вбито під час втечі з німецького табору для військовополонених під час Другої світової війни, казармовий торговець чорним ринком Джей Джей Сефтон підозрюється в тому, що він був інформатором.

18. Маленька Міс Щастя, 2006 рік

Сім'я, яка вирішила вивести свою маленьку дочку на фінал конкурсу краси, вирушає у подорож країною автобусом VW.

19. Все скрізь і відразу, 2022 рік

Китайська іммігрантка середніх років залучена до божевільної пригоди, в якій вона сама може врятувати існування, досліджуючи інші всесвіти та поєднуючись із життям, яке вона могла б вести.

20. Рибка на ім'я Ванда, 1988 рік

У Лондоні чотири абсолютно різні люди об'єднуються для пограбування коштовностей, а потім намагаються обдурити один одного заради видобутку, що ускладнюється їхніми спробами обдурити дуже хорошого адвоката.