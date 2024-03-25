20 нових українських пісень, які ви повинні послухати прямо зараз

NK - "Не облиш мене"

Цією піснею Каменських звертається до Ангела та до вищих сил і молиться, щоб якнайшвидше збулась мрія кожного українця: зрозуміти, що твоїм найдорожчим людям більше нічого не загрожує.

Настя сподівається, що цей трек підтримає всіх, хто кожен день переживає за коханих і рідних, які перебувають на нулі чи в окупації, і молиться за них!

Олег Скрипка - "Номад"

Це емоційний військовий епос, який розповідає історію героя, воїна-мандрівника, що мріє повернутися додому, до себе.

OLENA TOPOLIA - "Феромони"

Нарешті хіт 2012 року зазвучав українською!

Океан Ельзи - "Voices Are Rising"

Перша опублікована пісня з першого англомовного альбому Святослава Вакарчука і Ко.

KOLA і KALUSH - "Упіймай моє серце"

Зірки змогли передати ті емоції, що переживає кожна закохана людина, коли думає про свою другу половинку.

KALUSH і KOLA - "Пам'ятай"

Ще одна композиція від цього ж дуету - про спогади та сумні роздуми після розриву стосунків.

Лірична, мелодійна композиція, яка попри трагічність сюжету викликає тепло на душі. Саме в цій пісні Псюк, чи не вперше, влучно розкриває свій романтичний потенціал.

MONATIK - "Вічно танцююча людина"

Як зізнається Діма, для нього повернення до рідного танцювального жанру музики - це надзвичайно важливий етап з декількох причин.

По-перше, це створення мотивації для танцювальної індустрії, студій, колективів, митців, хореографів та талановитої молоді не залишати Україну, а продовжувати створювати саме тут. І, що не менш важливо, у танцю є дуже важлива функція "зашивати" душу і допомагати залишити негатив позаду, повертати в тонус не тільки фізично, а й морально.

TAB - "Квартали"

Ця пісня є черговим нагадуванням, що ми часто женемось за різними ідеалами, країнами або почуттями, біжимо за щастям кудись, а все, що нам реально потрібно для щастя, як правило знаходиться прямо біля нас.

Вона про те, як ми забуваємо про свої почуття не підтримуючи їх разом, бо кохання - це завжди справа двох людей. Як шукаємо винних та критикуємо інших, забуваючи про те, які ми самі при цьому. Про час, який ми втрачаємо у постійній гонитві за своїм "місцем під сонцем".

Маша Кондратенко - "un deux trois"

Це іронічна історія про нерозділене кохання. Трек, наповнений вайбом прогулянки Парижем та яскравою й легкою енергетикою, за яку ми так любимо Машу.

Паліндром - "Найліпший день"

Коли довгий час ми сфокусовані на пригніченому стані, не помічаємо справді цінних моментів у житті. Артист вирішив зібрати їх у цій пісні. Закоханість, весна у Львові, улюблені місця та ритуали Степана, а також надія на те, що колись буде краще - у цій пісні.

Віталій Козловський - "Рубіж"

Назва "Рубіж" є символічною, оскільки уособлює собою і межу між цивільним та військовим життям, і зміни в особистому житті артиста.

А ще саме таку назву носить бригада швидкого реагування НГУ, до якої його було мобілізовано минулого року.

OKS - "Прогнози"

Суперфіналіст вокального шоу "Голос країни 10" та автор хіта "Ніченька", ніжний та чуттєвий виконавець випустив свою нову композицію. Ця пісня - це історія сварки та складних стосунків.

Bloom Twins - Drunk & Loud Dante Rose (Extended Remix)

Ця пісня є гімном для тих, хто готовий протистояти та боротися, показуючи силу, стійкість та відвагу тих, хто приймає бій зі злом, відстоюючи свою свободу.

Наталія Могилевська - "Журба"

Цю пісню артистка створила, щоб підтримати дух українців, щоб знайти в серці сили й радість зустріти весну, зустріти сонце, посіяти новий врожай. Щоб знайти в собі сили любити життя і не журитися попри будь-які тривоги й страхи.

Intuits - "Шах і мат"

Пісня перенесе вас в енергійний і радісний настрій. Під цей трек особливо класно буде кататися по місту та забувати про усі проблеми.

KAROOKA - ЛАК

Черговий меседж про важливість самоповаги, відстоювання своїх кордонів та необхідність рухатись вперед, залишаючи за спиною токсичні стосунки та переживання.

Крім того, радимо послухати такі пісні.

Мертвий Півень - "10 куль"

Я Тоня - "Коли ти поряд"

MOLODI - "Тобою хворію"

ba.latskii - "Жовтень"