20 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix, які дивляться українці прямо зараз

Сервіс потокового відео Netflix оприлюднив дані щодо 10 найпопулярніших фільмів та серіалів, які дивилися українці протягом останнього тижня.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт стрімінгового сервісу.
Рейтинг, що ґрунтується на загальній кількості годин перегляду контенту, очолює романтична комедія "Сімейна справа" (A Family Affair).
На другому місці йде американський бойовик "Шлях відплати" (Trigger Warning).
А замикає топ-3 польська комедійна драма "Спадщина" (Inheritance).
Рейтинг серіалів, які сьогодні найчастіше дивляться українські користувачі Netflix, очолює третій сезон "Бріджертонів" (Bridgerton).
Слідом за ним іде іспанський телесеріал-трилер "Банди Галіції" (Gangs of Galicia).
А третю сходинку займає британський супергеройський серіал "Суперген" (Supacell).
Зазначимо, що третій сезон "Бріджертонів" став справжнім хітом у всьому світі. У липні йому вдалося витіснити серіал "Оленя” з топ-10 найпопулярніших англомовних серіалів на Netflix за весь час.
Таким чином, до десятки найбільш популярних проєктів стрімінгової платформи входять усі три сезони "Бріджертонів"! Також у топ увійшли: "Дивні дива", "Академія Амбрелла", "Ферзевий гамбіт", "Ходячі мерці" та інші.
До слова, раніше ми називали 10 найочікуваніших серіалів липня, які не можна пропустити.
Окрім цього, з'явилася добірка найкращих фільмів на реальних подіях.