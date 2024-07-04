20 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, которые смотрят украинцы прямо сейчас

Сервис потокового видео Netflix обнародовал данные о 10 самых популярных фильмах и сериалах, которые смотрели украинцы в течение последней недели.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт стримингового сервиса.
Рейтинг, основанный на общем количестве часов просмотра контента, возглавляет романтическая комедия "Семейное дело" (A Family Affair).
На втором месте идет американский боевик "Путь возмездия" (Trigger Warning).
А замыкает топ-3 польская комедийная драма "Наследие" (Inheritance).
Рейтинг сериалов, которые сегодня чаще смотрят украинские пользователи Netflix, возглавляет третий сезон "Бриджертонов" (Bridgerton).
Следом за ним следует испанский телесериал-триллер "Банды Галиции" (Gangs of Galicia).
А третье место занимает британский супергеройский сериал "Суперген" (Supacell).
Третий сезон "Бриджертонов" стал настоящим хитом во всем мире. В июле ему удалось вытеснить сериал "Оленя" из топ-10 самых популярных англоязычных сериалов на Netflix за все время.
Таким образом, в десятку наиболее популярных проектов стриминговой платформы входят все три сезона "Бриджертонов"! Также в топ вошли: "Странные дела", "Академия Амбрелла", "Ход Королевы", "Ходячие мертвецы" и другие.
К слову, раньше мы называли 10 самых ожидаемых сериалов июля, которые нельзя пропустить.
Кроме этого, появилась подборка лучших фильмов на реальных событиях.