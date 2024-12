20 найкращих ігор для ПК, в які можна пограти прямо зараз

Neva

Створена командою Gris, Neva - це пригодницька гра, яка обертається навколо тем виживання, природи та втрат. Дія гри відбувається у світі, де головний герой повинен переміщатися навколишнім середовищем, перебуваючи в тонкій рівновазі між життям і смертю.

Гравці зіткнуться з глибокими емоційними історіями, загорнутими в атмосферні пейзажі, з акцентом на дослідження та головоломки. Розповідь дуже пронизлива, що відбиває потужну подорож через особисті та природні трагедії.

Neva (фото: Engadget)

Alan Wake 2

Alan Wake 2 - психологічна гра жахів на виживання, розроблена Remedy Entertainment, яка є прямим продовженням гри 2010 Alan Wake.

У грі є два головні герої, Алан Уейк, письменник, який застряг у кошмарному світі, та агент ФБР Сага Андерсон, яка розслідує загадкові вбивства у місті Брайт-Фоллс.

Гра представляє більш темний тон зі складними головоломками та механікою виживання, розсуваючи межі ігрового процесу оригінальної гри.

Alan Wake 2 (фото: Engadget)

Balatro

Balatro - це унікальна та багатогранна гра в покер, де кожну руку пожвавлюють особливі колоди, чарівні карти таро та химерні джокери. Тут звичні правила покеру перевертаються: старша карта може принести більше очок, ніж роял-флеш, а результати окремих рук досягають астрономічних значень.

Однак одна заміна джокера може кардинально змінити результати, скоротивши суму до тисяч.

Balatro (фото: Engadget)

Lorelei and the Laser Eyes

Це сюрреалістична пригодницька гра, яка поєднує в собі рішення головоломок та візуальну розповідь.

Перебуваючи в таємничому світі, гравець бере на себе роль Лорелеї, яка вирушає в подорож дивними місцями, щоб розгадати загадку, що її оточує.

Гра фокусується на дослідженні та вирішенні головоломок навколишнього середовища, демонструючи унікальну естетику та захоплюючу розповідь, повну інтриг та несподіваних поворотів.

Lorelei and the Laser Eyes (фото: Engadget)

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb, розроблена Massive Monster, - це гра в жанрі rogue-like з химерним і похмуро-гумористичним поворотом. Гравці керують ягням, якого від смерті рятує таємнича сутність, що ставить перед ними завдання побудувати культ і виростити відданих послідовників.

Гра поєднує в собі екшен, управління ресурсами та механіку будівництва бази з чарівною, але моторошною атмосферою. Її відмінний художній стиль та гумористичний погляд на лідерство культу роблять її визначною на сцені інді-ігор.

Cult of the Lamb (фото: Engadget)

Hades II

Розроблена Supergiant Games, Hades II є продовженням гри Hades (2020). Гра продовжує той же жанр roguelike-екшену, де гравці керують Меліною, сестрою Загрея, яка вирушає в подорож, щоб скинути Хроноса.

Вона зберігає динамічні бої та глибокий сюжет, але з новими богами, ворогами та механікою, ще більше розширюючи багатий міфологічний всесвіт першої гри. Гравці зіткнуться з унікальними випробуваннями, персонажами та сюжетними лініями, переміщаючись по мінливих підземеллях.

Hades II (фото: Engadget)

Elden Ring

Розроблена FromSoftware та видана Bandai Namco, Elden Ring - це екшен-RPG з відкритим світом, дія якої відбувається у темному фентезійному світі. У розробці світу задіяні великі можливості для дослідження з динамічними боями, складною історією та глибоким налаштуванням персонажів.

Гравці можуть досліджувати прекрасний світ, що зачаровує, стикаючись з грізними ворогами і могутніми босами, розкриваючи таємниці Elden Ring.

Elden Ring (фото: Engadget)

Still Wakes the Deep

Still Wakes akes the Deep - це оповідальна гра жахів, розроблена The Chinese Room, відомою своїми попередніми роботами, такими як Everybody's Gone to the Rapture.

Дія гри відбувається на нафтовій вежі в Північному морі. Головний герой опиняється у страшній ситуації після того, як розлив нафти викликає жахливі події.

Гравцям доведеться переміщатися по темному, атмосферному середовищі, розкриваючи оповідання, яке поглиблюється як у психологічні, так і в надприродні елементи жаху.

Still Wakes the Deep (фото: Engadget)

Rollerdrome

Розроблений Rofast, динамічний шутер від третьої особи із механікою катання на роликах. Дія гри відбувається в антиутопічному майбутньому, де гравці беруть під контроль персонажа на ім'я Кара Хассан, який бере участь у смертельному виді спорту, що поєднує катання на роликах та стрілянину.

У грі представлена ​​адреналінова комбінація трюків, битв та акробатики з виразним ретро-футуристичним стилем 1970-х років. Вона отримала похвалу за свій інноваційний ігровий процес, що поєднує дію та рух унікальним чином.

Rollerdrome (фото: Engadget)

Tunic

Tunic - це пригодницька гра в жанрі екшену, в якій гравці керують маленькою лисицею, яка подорожує таємничим світом, повним головоломок, секретів і небезпечних ворогів.

Натхненна The Legend of Zelda, гра поєднує в собі дослідження, битви та рішення головоломок, використовуючи загадкову мову, яку гравці повинні розшифрувати, щоб зрозуміти світ та його механіку.

Tunic відрізняється чудовим художнім оформленням та почуттям відкриття, яке вона пропонує, оскільки гравці відкривають здібності та розкривають приховані знання світу.

Tunic (фото: Engadget)

The Cosmic Wheel Sisterhood

Cosmic Wheel Sisterhood - інтерактивна гра, розроблена Deconstructeam, в якій гравці керують відьмою, засланою на астероїд. У грі ви створюєте карти Таро, які визначають долю вашого персонажа та інших жителів світу, використовуючи поєднання створення карт та оповідання.

Це візуально яскрава гра з намальованими від руки ілюстраціями та захоплюючою розповіддю, яка досліджує теми долі, вільної волі та чаклунства. Основна увага у грі приділяється глибокій взаємодії персонажів та побудови відносин, а також створенню унікальної магічної системи за допомогою карт Таро.

The Cosmic Wheel Sisterhood (фото: Engadget)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - це пригодницька гра, розроблена Omega Force, натхненна японською міфологією.

Гравці керують богинею, якій доручено вести людство через битви із демонами та іншими міфологічними загрозами. Вона поєднує в собі стрімкі бої зі стратегічними елементами та глибоким оповіданням, укоріненим у світі японських божеств та духів.

Гра розгортається у візуально деталізованому світі та підкреслює силу своєї головної героїні, досліджуючи теми влади, захисту та долі.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (фото: Engadget)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - це збірка всіх чотирьох сезонів серії The Walking Dead від Telltale, включаючи додатковий контент і перероблені візуальні ефекти. Це остаточне видання є повною сюжетною лінією Клементини, молодої дівчини, яка виростає в здібного виживальника у світі, захопленому зомбі.

Гра фокусується на виборі, який формує хід історії, з емоційним та інтенсивним тоном. Вона відома своїм вражаючим оповіданням, де рішення гравців безпосередньо впливають на стосунки та результати для персонажів.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (фото: Engadget)

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 - рольова відеогра, розроблена Larian Studios, дія якої відбувається у всесвіті Dungeons & Dragons. У ній розповідається про групу шукачів пригод, заражених паразитичною пуголовком, який наділяє їх унікальними здібностями.

У грі є глибока рольова механіка, що дозволяє гравцям вибирати з безлічі рас і класів, одночасно просуваючись по розгалуженій історії, повній рішень, які можуть вплинути на світ.

Baldur's Gate 3 відома своїм багатим оповіданням, покроковими боями та вибором гравця, з сильним акцентом на дослідження, історію та розвиток персонажа.

Baldur’s Gate 3 (фото: Engadget)

League of Legends

League of Legends - безкоштовна багатокористувацька онлайн-гра в жанрі бойової арени (MOBA), розроблена Riot Games. Гравці керують чемпіонами, кожен з яких має унікальні здібності, і працюють у командах, щоб знищити вежі супротивника, одночасно захищаючи свою.

Гра є однією з найпопулярніших кіберспортивних ігор у світі.

Глибока стратегія гри, координація команди та часті оновлення зробили її невід'ємною частиною ігрового світу з моменту її випуску в 2009 році.

League of Legends (фото: Engadget)

Cocoon

Cocoon - це головоломка-пригода, розроблена Geometric Interactive. Вона є унікальним світом, у якому гравці керують персонажем, що переміщається різними світами у сферичних середовищах.

Геймплей зосереджений на вирішенні складних головоломок, які включають переміщення між світами та використання об'єктів та здібностей, знайдених у кожному з них.

Гра отримала високу оцінку за свій інноваційний дизайн, гарні візуальні ефекти та атмосферне дослідження. Вона також виділяється своєю мінімалістичною, але глибоко захоплюючою оповідальною структурою.

Cocoon (фото: Engadget)

Kentucky Route Zero

Kentucky Route Zero - пригодницька гра, розроблена Cardboard Computer. Дія гри відбувається у магічній реалістичній версії Кентуккі. Вона розповідає про подорож Конвея, водія вантажівки, який намагається доставити свою останню партію вантажу.

Гра є сумішшю сюрреалістичного оповідання, яскравого мистецтва і глибоких діалогів, що відображають теми американської культури, економіки та особистої боротьби.

Kentucky Route Zero (фото: Engadget)

Valorant

Valorant - це безкоштовний тактичний шутер від першої особи, розроблений Riot Games. Гра поєднує в собі елементи механіки традиційних шутерів із можливостями героїв, створюючи стратегічну суміш перестрілок та здібностей персонажів.

Гравці формують команди по п'ять осіб і змагаються або за встановлення, або за знешкодження бомби, або за усунення команди противника у форматі раундів.

Valorant набув великої популярності на змагальній кіберспортивній сцені.

Valorant (фото: Engadget)

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV -багатокористувацька рольова онлайн-гра, розроблена і видана Square Enix. Дія гри відбувається у фентезійному світі Еорзея, де гравці можуть вибирати з безлічі рас та класів, щоб вирушати на завдання, брати участь у масштабних рейдах та займатися великими системами крафту та торгівлі.

Спочатку випущена у 2010 році та перезапущена у 2013 році під назвою Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, гра отримала визнання критиків за свій сюжет, створення світу та великі оновлення контенту.

Final Fantasy XIV (фото: Engadget)

Half-Life 2

Головний герой Гордон Фрімен подорожує антиутопічним світом, контрольованим інопланетним режимом, відомим як Альянс. Гра відома своїм інноваційним фізичним двигуном, оповідальним ігровим процесом і багатою побудовою світу.

Half-Life 2 хвалили за її інтенсивну атмосферу, сюжет та просунуту ігрову механіку для свого часу. Вона зробила тривалий вплив на жанр FPS і вважається однією з найбільших відеоігор, коли-небудь створених.

Half-Life 2 (фото: Engadget)