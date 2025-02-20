20 лютого: яке церковне свято і пам'ятний день сьогодні, що не можна робити, прикмети

20 лютого православні згадують одразу кількох шанованих святих: благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Києво-Печерського та преподобного Льва Катанського. Крім того, сьогодні День Героїв Небесної Сотні - пам'ятний день на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. До кінця року залишається 314 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які сьогодні ще пам'ятні дати, у кого День ангела, а також які прикмети і заборони 20 лютого існують.

Церковне свято 20 лютого

20 лютого за новим календарем православна церква відзначає день пам'яті одразу трьох шанованих святих.

Першим серед них згадується благовірний князь Ярослав Мудрий, один із найвидатніших правителів Київської Русі. Його правління стало періодом розквіту Київської держави, а самого князя прозвали "Мудрим" за його розум, політичну далекоглядність та законодавчу діяльність. Саме він уклав перший збірник законів на Русі - "Руську правду", що стала основою давньоруського права. Ярослав Мудрий сприяв розвитку культури та християнства, будував міста, церкви, зокрема славнозвісні Софійські собори в Києві та Новгороді, відкривав школи та бібліотеки. Його активна зовнішня політика зміцнювала міжнародний авторитет Київської Русі, а династичні шлюби дітей із європейськими королівськими домами свідчили про його далекоглядність та вплив. Православна церква шанує князя Ярослава як благовірного за його великий внесок у розбудову держави та зміцнення християнської віри.

Другим святим, якого згадують цього дня, є преподобний Агафон Києво-Печерський, чернець Києво-Печерської лаври, який жив у XIII-XIV століттях. Він прославився своїм подвижницьким життям, благочестям, молитовним подвигом та суворим аскетизмом.

Третім у переліку святих, що вшановуються 20 лютого, є преподобний Лев Катанський, єпископ міста Катанія у VIII столітті. Святий Лев був відомий своєю добротою, милосердям до бідних та турботою про паству. Він прославився чудотвореннями, зокрема, за переказами, його молитва вгамувала вогонь під час виверження вулкану Етна, що загрожувало місту. Завдяки цьому чуду святого Лева особливо шанують як захисника від пожеж, а в народній традиції він також вважається покровителем домашніх тварин.

Цього дня віряни згадують їхні добрі справи, моляться до них та просять заступництва.

Що категорично не можна сьогодні робити

Не починайте нових справ у цей день - це віщує невдачу

Не обіцяйте нічого іншим, оскільки, швидше за все, виконати це не вийде

Старайтеся не захворіти у цей день - хвороба довго не піде

20 лютого дуже не бажано гуляти весілля

Не варто робити великі покупки сьогодні

Традиції і прикмети

З давніх-давен у народі існувало повір'я, що саме 20 лютого природа починає розкривати таємниці майбутньої весни. Цей день сприймали як своєрідний барометр, за яким можна було передбачити, якою буде весна і чи скоро прийде тепло.

Сніг пройшов до цього дня - буде поганий і неврожайний рік

Сороки і галки купаються в снігу - буде відлига

Пішов сніг з дощем - чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги

Змінюється напрям вітру - прикмета того, що відлига буде недовгою

20 лютого хмари пливуть високо - буде гарна погода

Якщо хмари синього кольору - чекати потепління

Окрім спостережень за погодою, 20 лютого мав і інше значення у традиційному укладі життя - з цього дня наші предки поступово починали готуватися до Великого посту перед Великоднем, зменшуючи кількість м'ясних та молочних страв у раціоні.

Хто святкує іменини 20 лютого?

День ангела 20 лютого відзначають Лев, Ярослав, Сергій, Василь, Антон, Давид, Іван, Лука, Микола, Федір, Пилип.

Привітайте ваших рідних та близьких, що носять ці імена, теплими словами і щирими побажаннями.

Які ще свята і знакові дати 20 лютого

День Героїв Небесної Сотні

День пам'яті в Україні, який щорічно відзначається для вшанування подвигу загиблих під час Революції Гідності у лютому 2014 року. Ця дата є символом неймовірної жертовності та мужності українців, які віддали своє життя за ідеали свободи, демократії та європейського майбутнього країни.

Саме 20 лютого 2014 року сталися найтрагічніші події на вулиці Інститутській у Києві, коли від куль снайперів загинула найбільша кількість протестувальників. Герої Небесної Сотні - це звичайні громадяни, студенти, активісти, медики-волонтери, різних професій та поглядів, яких об'єднало прагнення до кращої долі для України.

День Героїв Небесної Сотні є не лише днем скорботи, але й днем національної єдності, нагадуванням про важливість боротьби за свободу та гідність, про ціну, яку наш народ заплатив за можливість будувати демократичну та незалежну державу.

Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice)

Цей день має на меті привернути увагу до проблем соціальної нерівності, бідності, дискримінації та порушення прав людини в усьому світі. Він закликає до дій, спрямованих на досягнення соціальної справедливості, рівності можливостей та гідних умов життя для всіх.

Міжнародний день любові до домашніх тварин (International Love Your Pet Day)

Цей день закликає людей виявляти особливу турботу, увагу та любов до своїх домашніх улюбленців, а також привертає увагу до проблем безпритульних тварин та важливості відповідального ставлення до них.

20 лютого 2025 року - 1093-й день війни в Україні.