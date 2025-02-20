20 февраля: какой церковный праздник и памятный день сегодня, что нельзя делать, приметы

20 февраля православные вспоминают сразу нескольких почитаемых святых: благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Киево-Печерского и преподобного Льва Катанского. Кроме того, сегодня День Героев Небесной Сотни - памятный день в честь подвига участников Революции Достоинства. До конца года остается 314 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сегодня еще памятные даты, у кого День ангела, а также какие приметы и запреты 20 февраля существуют.

Церковный праздник 20 февраля

20 февраля по новому календарю православная церковь отмечает день памяти сразу трех почитаемых святых.

Первым среди них упоминается благоверный князь Ярослав Мудрый, один из величайших правителей Киевской Руси. Его правление стало периодом расцвета Киевского государства, а самого князя прозвали "Мудрым" за его ум, политическую дальновидность и законодательную деятельность. Именно он составил первый сборник законов на Руси - "Руську правду", которая стала основой древнерусского права. Ярослав Мудрый способствовал развитию культуры и христианства, строил города, церкви, в частности знаменитые Софийские соборы в Киеве и Новгороде, открывал школы и библиотеки. Его активная внешняя политика укрепляла международный авторитет Киевской Руси, а династические браки детей с европейскими королевскими домами свидетельствовали о его дальновидности и влиянии. Православная церковь почитает князя Ярослава как благоверного за его большой вклад в развитие государства и укрепление христианской веры.

Вторым святым, которого вспоминают в этот день, является преподобный Агафон Киево-Печерский, монах Киево-Печерской лавры, живший в XIII-XIV веках. Он прославился своей подвижнической жизнью, благочестием, молитвенным подвигом и строгим аскетизмом.

Третьим в перечне святых, почитаемых 20 февраля, является преподобный Лев Катанский, епископ города Катания в VIII веке. Святой Лев был известен своей добротой, милосердием к бедным и заботой о пастве. Он прославился чудотворениями, в частности, по преданию, его молитва утолила огонь во время извержения вулкана Этна, что угрожало городу. Благодаря этому чуду святого Льва особенно почитают как защитника от пожаров, а в народной традиции он также считается покровителем домашних животных.

В этот день верующие вспоминают их добрые дела, молятся им и просят покровительства.

Что категорически нельзя сегодня делать

Не начинайте новых дел в этот день - это предвещает неудачу

Не обещайте ничего другим, поскольку, скорее всего, выполнить это не получится

Старайтесь не заболеть в этот день - болезнь долго не уйдет

20 февраля очень не желательно гулять свадьбу

Не стоит делать крупные покупки сегодня

Традиции и приметы и приметы

Издавна в народе существовало поверье, что именно 20 февраля природа начинает раскрывать тайны будущей весны. Этот день воспринимали как своеобразный барометр, по которому можно было предсказать, какой будет весна и скоро ли придет тепло.

Снег идет сегодня - будет плохой и неурожайный год

Сороки и галки купаются в снегу - будет оттепель

Пошел снег с дождем - ждите бурного разлива рек и даже оттепели

Меняется направление ветра - примета того, что оттепель будет недолгой

20 февраля облака плывут высоко - будет хорошая погода

Если облака синего цвета - ждать потепления

Кроме наблюдений за погодой, 20 февраля имел и другое значение в традиционном укладе жизни - с этого дня наши предки постепенно начинали готовиться к Великому посту перед Пасхой, уменьшая количество мясных и молочных блюд в рационе.

Кто празднует именины 20 февраля?

День ангела 20 февраля отмечают Лев, Ярослав, Сергей, Василий, Антон, Давид, Иван, Лука, Николай, Федор, Филипп.

Поздравьте ваших родных и близких, носящих эти имена, теплыми словами и искренними пожеланиями.

Какие еще праздники и знаковые даты 20 февраля

День Героев Небесной Сотни

День памяти в Украине, который ежегодно отмечается для чествования подвига погибших во время Революции Достоинства в феврале 2014 года. Эта дата является символом невероятной жертвенности и мужества украинцев, которые отдали свою жизнь за идеалы свободы, демократии и европейского будущего страны.

Именно 20 февраля 2014 года произошли трагические события на улице Институтской в Киеве, когда от пуль снайперов погибло наибольшее количество протестующих. Герои Небесной Сотни - это обычные граждане, студенты, активисты, медики-волонтеры, разных профессий и взглядов, которых объединило стремление к лучшей судьбе для Украины.

День Героев Небесной Сотни является не только днем скорби, но и днем национального единства, напоминанием о важности борьбы за свободу и достоинство, о цене, которую наш народ заплатил за возможность строить демократическое и независимое государство.

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice)

Этот день имеет целью привлечь внимание к проблемам социального неравенства, бедности, дискриминации и нарушения прав человека во всем мире. Он призывает к действиям, направленным на достижение социальной справедливости, равенства возможностей и достойных условий жизни для всех.

Международный день любви к домашним животным (International Love Your Pet Day)

Этот день призывает людей проявлять особую заботу, внимание и любовь к своим домашним любимцам, а также привлекает внимание к проблемам бездомных животных и важности ответственного отношения к ним.

20 февраля 2025 года - 1093-й день войны в Украине.