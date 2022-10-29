До -20 градусів: стало відомо, якою буде зима в Україні

Цьогорічна зима буде вчасною та розпочнеться на початку грудня.
Експерти прогнозують, що зима буде теплішою, ніж попередні роки, але в лютому варто очікувати на сильні похолодання.
Про це розповів головний метеоролог Укргідрометцентру Владислав Білик.
Кількість опадів не буде перевищувати середні показники по регіонах. Метеоролог зазначив, що сніговий покрив протягом тижня-двох накриє всю Україну.
У південних регіонах без снігу не обійдеться, але через високі для зими температури довго він не пролежить.
Прогнозують, що прийдешня зима буде теплішою на два градуси, ніж попередня. Спершу холоди прийдуть у західні та північні регіони країни, а пізніше дійдуть і до центральних та східних.
До речі, існує ймовірність, що на півдні України метеорологічна зима може й не настати. Це означає, що середня температура за добу не опуститься нижче нуля.
Наприкінці січня та на початку лютого в Україну можуть прийти ультраполярні повітряні потоки. Через це в деяких регіонах нічна температура падатиме до -15°C, а подекуди й до -20°C. Водночас найтеплішим місяцем зими стане грудень.
Зазначимо, що у Карпатах перші снігові опади випали ще у вересні, у листопаді сніг прогнозується не лише у горах. За словами експерта, він довго не пролежить.
"Зовсім не виключають, що у листопаді випаде сніг. Імовірність - велика. Але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не лежить", - сказав синоптик Микола Кульбіда.
Також він наголосив, що до кінця жовтня, окрім Карпат, снігу ніде не буде.
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