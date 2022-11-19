Яке авто купити? Топ-10 найпопулярніших седанів до 10 тисяч доларів

В Україні на вторинному ринку авто седани середнього цінового сегмента користуються чималою популярністю, до того ж вартість імпортних легковиків з пробігом нині стала нижчою, ніж рік тому.
Як змінилися ціни на седани, що мають найбільший попит серед українців - читайте у матеріалі нижче.
Найбільше на ринку седанів, випущених 6-10 років тому. Так, за кількістю оголошень на OLX Авто, найбільший вибір седанів середнього цінового сегмента був серед модельного ряду Volkswagen:
На другому місці серед седанів Ford Fusion USA 2014 та 2013 (155 оголошень).
Третє місце за кількістю пропозицій посідає седан корейського автовиробника Hyundai Sonata 2016 року випуску (83 оголошень).
Якщо порівнювати вартість 10 найпопулярніших седанів у жовтні 2022 року з аналогічним періодом 2021 року, то ціни (за курсом долара) знизилися на 8 із 10 моделей. Найбільше подешевшали седани Hyundai - на 20% або 2450 доларів.
10 седанів жовтня, які пропонували найчастіше
Дані OLX Авто
За даними експертів автомобільного ринку, українці зараз найбільше цікавляться японськими машинами, причому попит на електрокари середнього класу в жовтні знизився вдвічі в порівнянні з минулим роком.
Серед марок середнього цінового сегмента більше українців цікавили седани Mazda - так, на одне оголошення на ресурсі було 7 потенційних покупців.
Також зазначається, що минулого місяця найбільше громадян цікавили гібридні авто - на 1 оголошення було 5 покупців.
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