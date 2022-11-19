Яке авто купити? Топ-10 найпопулярніших седанів до 10 тисяч доларів

Топ найпопулярніших седанів

Найбільше на ринку седанів, випущених 6-10 років тому. Так, за кількістю оголошень на OLX Авто, найбільший вибір седанів середнього цінового сегмента був серед модельного ряду Volkswagen:

тут лідирує VW Passat 2012 року випуску за 10 тисяч доларів (300 оголошень),

за ним йде модель Jetta за 9688 доларів (116 оголошень).

На другому місці серед седанів Ford Fusion USA 2014 та 2013 (155 оголошень).

Третє місце за кількістю пропозицій посідає седан корейського автовиробника Hyundai Sonata 2016 року випуску (83 оголошень).

Ціни на найпопулярніші седани

Якщо порівнювати вартість 10 найпопулярніших седанів у жовтні 2022 року з аналогічним періодом 2021 року, то ціни (за курсом долара) знизилися на 8 із 10 моделей. Найбільше подешевшали седани Hyundai - на 20% або 2450 доларів.

10 седанів жовтня, які пропонували найчастіше

Дані OLX Авто

Попит на електрокари впав

За даними експертів автомобільного ринку, українці зараз найбільше цікавляться японськими машинами, причому попит на електрокари середнього класу в жовтні знизився вдвічі в порівнянні з минулим роком.

Серед марок середнього цінового сегмента більше українців цікавили седани Mazda - так, на одне оголошення на ресурсі було 7 потенційних покупців.

Також зазначається, що минулого місяця найбільше громадян цікавили гібридні авто - на 1 оголошення було 5 покупців.