20 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна рахувати гроші

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Методій був видатним християнським теологом і мучеником ранньої Церкви. Відомий своїми проповідуваннями та боротьбою з єресями того часу.

Народився у IX столітті в місті Патара, Лікія (нині Туреччина). Здобув чудову освіту та рано виявив інтерес до духовного життя. Ще юнаком вступив до монастиря, де вивчав Святе Письмо і богослов'я.

Завдяки мудрості та духовній глибині, Методія любили та поважали та обрали новим єпископом Патарським. У цьому статусі Методій продовжував працювати для зміцнення християнської віри. Проповідував серед язичників і єретиків, захищаючи вчення Церкви та справжню істину. Особливу увагу приділяв боротьбі з гностицизмом та іншими неправдивими вченнями.

Методій зазнав переслідувань з боку римської влади за свою непохитну віру та діяльність. Його заарештували та жорстоко катували, вимагаючи зректися віри. Оскільки Методій не підкорився, врешті решт його стратили та він помер мученицькою смертю за Христа.

Усікновення голови святого Методія Олімпійського (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 20 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

сваритися чи сперечатися

заздрити та пліткувати

вбивати павуків

зізнаватися в коханні.

Також не рекомендується вирушати в дорогу, якщо ви впевнені, що там на вас не чекають, оскільки така подорож виявиться марною. Також вважається, що сьогодні не варто рахувати гроші, інакше ви швидко втратите їх на безглузді речі.

Натомість забобони рекомендують знайти час для примирення з близькими та друзями. Вважається, що це принесе щастя та злагоду в ваше життя.

Народні прикмети і традиції цього дня

іде дощ - така погода затягнеться на 40 днів

мурахи ховаються в мурашнику - насувається злива

багато павутиння - до сонячної, теплої погоди

жаби виповзли на землю - буде дощ.

У народі цей день має назву Перепелятник. Традиційно асоціюється з полюванням на перепелів і приготування з них різних блюд.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Теодор, Іван, Ян, Інокентій, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: