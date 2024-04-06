2 види шоколаду, які краще ніколи не їсти

Яка користь і шкода від шоколаду

Антиоксидантний потенціал шоколаду може мати низку переваг для здоров'я. Чим вищий вміст какао, як у чорному шоколаді, тим більше переваг. Чорний шоколад також може містити менше жирів і цукру, але важливо перевіряти етикетку.

Вживання шоколаду може мати наступні переваги:

зниження рівня холестерину;

запобігання зниженню когнітивних функцій;

зниження ризику серцево-судинних проблем.

Однак, будь-який шоколад не належить до здорових продуктів. Та може призвести до таких наслідків:

Збільшення ваги - шоколад може мати високу калорійність через вміст цукру та жиру.

Карієс - високий вміст цукру в більшості видів шоколаду також може бути причиною карієсу.

Мігрень - у деяких людей може почастішати мігрень при регулярному вживанні шоколаду через вміст тираміну, гістаміну та фенілаланіну в какао.

Негативно впливає на здоров'я кісток - надмірне вживання шоколаду може спричинити порушення структури кісток та остеопороз.

Крім того, какао, яке використовується для виготовлення шоколаду містить важкі метали - кадмій і свинець. Оскільки темний шоколад містить більше какао, ніж молочний, він має вищий рівень важких металів.

Надмірний рівень кадмію в організмі може викликати блювоту та діарею, а довготривалий вплив може призвести до проблем з нирками, репродуктивними функціями або нервовою системою.

Який шоколад найбільш шкідливий

Кожний вид шоколаду можна вважати шкідливим через вміст цукру та жиру, однак деякі краще не вживати.

Білий шоколад

Хоча цей вид шоколаду найбільш солодкий, водночас він найгірший - у ньому більше калорій, ніж у молочному, і більше цукру, ніж у темному, що підвищує ризики карієсу та хвороб серця.

Крім того, білий шоколад має мінімальну поживну цінність - це не продукт з високим вмістом поживних речовин, який забезпечує значної кількості необхідних вітамінів, мінералів та інших корисних сполук.

Білий шоколад не містить твердих частинок какао, а це означає, що він не забезпечує такої ж потенційної користі для здоров'я, як темний шоколад - завдяки флавоноїдам та інших корисним сполукам, що містяться в какао.

Він складається з 20% (або більше) какао-масла і до 55% цукру, а також сухого молока, лецитину, ваніліну та інших ароматизаторів.

Білий шоколад - найшкідливіший (фото: Freepik)

Шоколад з фруктами і ягодами

Полуниця в шоколаді, хоч і дуже смачна, але шоколад, незалежно від виду, є калорійним продуктом, що містить значну кількість цукру і жиру, особливо насичених жирів - тип жиру, який ми прагнемо обмежити в нашому раціоні через його зв'язок з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

А фрукти і такі ягоди, як полуниця, також калорійні, тож такий продукт має недоліки в поживній цінності.

Поєднання шоколаду, ягід та фруктів, особливо білого шоколаду і бананів, підвищує вміст цукру і калорій у суміші, що потенційно може сприяти збільшенню ваги та іншим проблемам зі здоров'ям, якщо їх споживати надмірно.

Проте вирішальним фактором є регулярність споживання і кількість цукру в раціоні загалом. Тож, якщо харчування загалом збалансоване та шоколад, який вживається рідко, обирається за складниками та рекомендаціями дієтолога - здоров'я не страждатиме так, як при постійному вживанні смаколика.