2 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать, кого поздравить с именинами

После смерти Илии Самуил стал судьей, избрал и помазал первого царя - Саула и второго - Давида. Скончался Самуил мирно, в преклонных годах.

Наши предки называли этот день Самойловым и считали мужским праздником. Жены готовили большой обед, дочери дарили отцам вышитые новые рубашки.

Хозяйственные работы не прекращались, в деревнях собирали последний урожай - морковь и свеклу. В народе бытовало поверье: чем ниже хозяйка наклониться к грядке, тем больше сил от нее получит.

Также ходили в лес за поспевшими опятами (не советовали собирать грибы по одиночке, чтобы не попасть к нечистой силе). Традиционно 2 сентября во всех домах жарили картошку с грибами, считалось, что это блюдо привлечет богатый урожай и сытую зиму.

Главные приметы этого дня

Журавли плавно и высоко летят - хороший знак, осень порадует теплом.

Высокие облака в Самойлов день - к ясному деньку, а низкие — к дождям.

Солнце зашло в туман - жди дождей.

Много рябины созрело ко 2 сентября - много будет дождей, зато урожай овса порадует.

В лужах отражаются солнечные лучи - к теплу.

Что нельзя делать в Самойлов день

Категорически запрещалось оставлять детей без присмотра.

Сегодня не рекомендуется стричь волосы и ногти, считалось, что таким образом можно укоротить свою жизнь.

Ругаться в Самойлов день не стоит.

По приметам, в Самойлов день даже не стоит заводить знакомства.

Кто сегодня празднует именины

Сегодня вы можете поздравлять с Днем ангела таких людей: Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.