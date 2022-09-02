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2 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать, кого поздравить с именинами

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

2 сентября 2022 года православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI век до н. э.

Читайте в материале Styler, что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины.

После смерти Илии Самуил стал судьей, избрал и помазал первого царя - Саула и второго - Давида. Скончался Самуил мирно, в преклонных годах.

Наши предки называли этот день Самойловым и считали мужским праздником. Жены готовили большой обед, дочери дарили отцам вышитые новые рубашки.

Хозяйственные работы не прекращались, в деревнях собирали последний урожай - морковь и свеклу. В народе бытовало поверье: чем ниже хозяйка наклониться к грядке, тем больше сил от нее получит.

Также ходили в лес за поспевшими опятами (не советовали собирать грибы по одиночке, чтобы не попасть к нечистой силе). Традиционно 2 сентября во всех домах жарили картошку с грибами, считалось, что это блюдо привлечет богатый урожай и сытую зиму.

Главные приметы этого дня

  • Журавли плавно и высоко летят - хороший знак, осень порадует теплом.
  • Высокие облака в Самойлов день - к ясному деньку, а низкие — к дождям.
  • Солнце зашло в туман - жди дождей.
  • Много рябины созрело ко 2 сентября - много будет дождей, зато урожай овса порадует.
  • В лужах отражаются солнечные лучи - к теплу.

Что нельзя делать в Самойлов день

  • Категорически запрещалось оставлять детей без присмотра.
  • Сегодня не рекомендуется стричь волосы и ногти, считалось, что таким образом можно укоротить свою жизнь.
  • Ругаться в Самойлов день не стоит.
  • По приметам, в Самойлов день даже не стоит заводить знакомства.

Кто сегодня празднует именины

Сегодня вы можете поздравлять с Днем ангела таких людей: Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.

Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.

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