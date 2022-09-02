2 вересня: яке сьогодні свято, що не можна робити, кого привітати з іменинами

2 вересня 2022 року православна церква вшановує пам'ять біблійного пророка Самуїла, останнього і найзнаменитішого з суддів Ізраїльських, що жив в XI століття до н. е.
У матеріалі Styler читайте, що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини.
Після смерті Іллі Самуїл став суддею, обрав і помазав першого царя-Саула і другого - Давида. Помер Самуїл мирно, в похилому віці.
Наші предки називали цей день Самойловим і вважали чоловічим святом. Дружини готували великий обід, дочки дарували батькам вишиті нові сорочки.
Господарські роботи не припинялися, в селах збирали останній урожай - моркву і буряк. У народі побутувало повір'я: чим нижче господиня нахилитися до грядки, тим більше сил від неї отримає.
Також ходили в ліс за опеньками (не радили збирати гриби поодинці, щоб не потрапити до нечистої сили). Традиційно 2 вересня у всіх будинках смажили картоплю з грибами - вважалося, що це блюдо приверне багатий урожай і ситу зиму.
Сьогодні ви можете вітати з Днем ангела таких людей: Віктор, Володимир, Дементій, Іоанн, Максим, Никон, Тимофій, Феодор.
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До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.