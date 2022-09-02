2 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать, кого поздравить с именинами
2 сентября 2022 года православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI век до н. э.
Читайте в материале Styler, что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины.
После смерти Илии Самуил стал судьей, избрал и помазал первого царя - Саула и второго - Давида. Скончался Самуил мирно, в преклонных годах.
Наши предки называли этот день Самойловым и считали мужским праздником. Жены готовили большой обед, дочери дарили отцам вышитые новые рубашки.
Хозяйственные работы не прекращались, в деревнях собирали последний урожай - морковь и свеклу. В народе бытовало поверье: чем ниже хозяйка наклониться к грядке, тем больше сил от нее получит.
Также ходили в лес за поспевшими опятами (не советовали собирать грибы по одиночке, чтобы не попасть к нечистой силе). Традиционно 2 сентября во всех домах жарили картошку с грибами, считалось, что это блюдо привлечет богатый урожай и сытую зиму.
Главные приметы этого дня
- Журавли плавно и высоко летят - хороший знак, осень порадует теплом.
- Высокие облака в Самойлов день - к ясному деньку, а низкие — к дождям.
- Солнце зашло в туман - жди дождей.
- Много рябины созрело ко 2 сентября - много будет дождей, зато урожай овса порадует.
- В лужах отражаются солнечные лучи - к теплу.
Что нельзя делать в Самойлов день
- Категорически запрещалось оставлять детей без присмотра.
- Сегодня не рекомендуется стричь волосы и ногти, считалось, что таким образом можно укоротить свою жизнь.
- Ругаться в Самойлов день не стоит.
- По приметам, в Самойлов день даже не стоит заводить знакомства.
Кто сегодня празднует именины
Сегодня вы можете поздравлять с Днем ангела таких людей: Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.
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