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2 вересня: яке сьогодні свято, що не можна робити, кого привітати з іменинами

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П'ятниця 02 вересня 2022 06:02
2 вересня: яке сьогодні свято, що не можна робити, кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

2 вересня 2022 року православна церква вшановує пам'ять біблійного пророка Самуїла, останнього і найзнаменитішого з суддів Ізраїльських, що жив в XI століття до н. е.

У матеріалі Styler читайте, що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини.

Після смерті Іллі Самуїл став суддею, обрав і помазав першого царя-Саула і другого - Давида. Помер Самуїл мирно, в похилому віці.

Наші предки називали цей день Самойловим і вважали чоловічим святом. Дружини готували великий обід, дочки дарували батькам вишиті нові сорочки.

Господарські роботи не припинялися, в селах збирали останній урожай - моркву і буряк. У народі побутувало повір'я: чим нижче господиня нахилитися до грядки, тим більше сил від неї отримає.

Також ходили в ліс за опеньками (не радили збирати гриби поодинці, щоб не потрапити до нечистої сили). Традиційно 2 вересня у всіх будинках смажили картоплю з грибами - вважалося, що це блюдо приверне багатий урожай і ситу зиму.

Головні прикмети цього дня

  • Журавлі плавно і високо летять — хороший знак, осінь порадує теплом.
  • Високі хмари в Самуїлів день - до ясного дня, а низькі - до дощів.
  • Сонце зайшло в туман-чекай дощів.
  • Багато горобини дозріло до 2 вересня - багато буде дощів, зате урожай вівса порадує.
  • У калюжах відбиваються сонячні промені - до тепла.

Що не можна робити в Самуїлів день

  • Категорично заборонялося залишати дітей без нагляду.
  • Сьогодні не рекомендується стригти волосся і нігті, вважалося, що таким чином можна вкоротити своє життя.
  • Лаятися в Самуїлів день не варто.
  • За прикметами, в Самуїлів день навіть не варто заводити знайомства.

Хто сьогодні святкує іменини

Сьогодні ви можете вітати з Днем ангела таких людей: Віктор, Володимир, Дементій, Іоанн, Максим, Никон, Тимофій, Феодор.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.

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