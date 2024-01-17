2-летний малыш умер от голода возле отца, который получил сердечный приступ

Маленького мальчика обнаружили мертвым рядом с телом отца, который ранее скончался от сердечного приступа. Социальные службы пытались попасть в дом более недели и дважды обращались в полицию, но тела нашли только через 7 дней.

2-летнего Бронсона нашли рядом с телом отца, который получил смертельный сердечный приступ. Малыш в пижаме свернулся калачиком возле него и скорее всего умер от голода. Последний раз их видели живыми в День подарков.

2 января социальный работник посетил дом 60-летнего Кеннета Баттерсби в Скегнессе, Линкольншир с плановым визитом. Но двери ему не открыли, и работник обратился в полицию. Кеннета и Бронсона считали уязвимой семьей, поэтому социальные службы проверяли их еженедельно.

4 января в дом снова пришли представители социальной службы, но им снова не открыли двери. И служба снова обратилась к полиции.

Только 9 января работница социальной службы смогла попасть в дом с ключом, полученным от домовладельца. Именно она и нашла умершего от сердечного приступа Кеннета и его сына, который погиб от голода.

Малыш Бронсон с отцом (скриншот)

Мама Бронсона, 43-летняя Сара Пирс, рассказала, что в последний раз видела своего сына перед Рождеством, после ссоры со своим бывшим. Она винит соцслужбы в трагедии.

"Если бы социальные службы выполнили свою работу, Бронсон был бы еще жив. Но они ничего не сделали. Я не могу в это поверить. Они не могут позволить им уйти от наказания. Мы должны иметь возможность положиться на социальных работников, чтобы обеспечить безопасность наших детей", - заявила она.

Результаты вскрытия показали, что Кеннет умер не ранее 29 декабря. А малыш Бронсон скончался от голода, так как умер его отец и помочь ребенку было некому.

"Если бы социальный работник настояла на входе, когда ей не открыли дверь 2 января, тогда Бронсон был бы жив", - считает мама мальчика.

Родные Бронсона шокированы тем, что произошло. Его старшая сестра признается, что ее голова и сердце просто разорваны на куски.

Малыш Бронсон с мамой (скриншот)

Полиции удалось выяснить, что в последний раз Бронсона видели живым соседи, когда посети дом Кеннета в День подарков. После визита Кеннет написал соседу сообщение: "Большое спасибо за заботу, это очень много значит для меня и Бронсона".

Кеннет был безработным, и за несколько месяцев до смерти у него было заболевание сердца, из-за которого была сильная желтуха. Социальные службы классифицировали Бронсона как уязвимого, а это означало, что соцслужбы должны еженедельно навещать его.

Сейчас социального работника временно не отстранили от службы, а отправили в отпуск. Исполнительный директор службы по делам детей Хизер Сэнди сказала, что это трагический инцидент и они поддерживают семью в это трудное время. Проводится расследование.