2 найпопулярніші українські колядки, які повинні знати всі: як правильно співати, тексти

Українські колядки - це обов'язкова та важлива частина традицій на Різдво Христове. В спеціальних піснях приховані як народні, так і релігійні слова. Переважно у колядках розповідається про народження Спасителя, певні ритуали та традиції святкування. І є дві колядки, які повинні знати всі українці.

Які дві найпопулярніші колядки мають знати в Україні всі дорослі та діти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).