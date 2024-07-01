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2 найкращі способи, які допоможуть легко позбутися мозолів на ногах

Як позбутися мозолів на ногах (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мозолі - поширені проблеми, з якими зіштовхуються чоловіки та жінки. Вони являють собою дискомфортні утворення, які ускладнюють повсякденне життя людей, обмежуючи їхній рух та викликаючи біль. Існують способи, які допоможуть позбутися їх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong.

Як виникають мозолі

Також мозолі можуть утворитися на ногах через тісне взуття чи погано підібрані шкарпетки, або якщо ви взагалі не носите шкарпетки. 

Хірург Бред Шеффер розповів, що більшість мозолів не болючі.

Якщо вони починають сильно боліти, їх потрібно видалити, і це часто можна зробити вдома. 

Підпиляйте шкіру пемзою

Жорстка, абразивна текстура пемзи може підпиляти затверділу шкіру. Це найкращий засіб для видалення мозолів, який можна використовувати вдома.

Спочатку змочіть місце в теплій воді, щоб пом’якшити шкіру.

Коли ви будете готові підпиляти, обережно потріть пемзою мозоль круговими або бічними рухами, доки не видалите мертву шкіру. 

Після того, як ви підпиляли мозоль, нанесіть ніжний зволожуючий крем, щоб зберегти м’яку та еластичну область. 

Спеціальні засоби від мозолів

При щоденному застосуванні зволожуючих засобів, що містять інгредієнти, що розгладжують шкіру, такі як саліцилова кислота, лактат амонію або сечовина, можуть з часом пом’якшити мозолисту шкіру.

Потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо ваш мозоль болить, червоний, запалений або наповнений гноєм, що може свідчити про те, що мозоль інфікований.

Як запобігти мозолям на ногах

Щоб запобігти появі мозолів, носіть зручне взуття зі шкарпетками. Ідеальне взуття має мати широкий "ніс", який дозволяє зручно ворушити пальцями.

Регулярно підстригайте нігті на ногах. Довгі нігті змушують пальці ніг притискатися до взуття, що з часом може спричинити мозоль. 

Використовуйте також зволожуючий крем для ніг. Зволожена шкіра менш схильна до мозолів. 

Чи можна зрізати мозолі

Це може робити лише лікар. Ортопед може використовувати скальпель або хірургічне лезо, щоб зрізати мозоль. 

Якщо ви хочете видалити мозоль вдома, пемза або крем від мозолів є безпечнішими варіантами.

До того ж сам по собі вазелін не позбавить мозолів. Але регулярне нанесення вазеліну або іншого зволожуючого засобу може допомогти зберегти шкіру на ваших ногах зволоженою, що може запобігти утворенню нових мозолів.

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