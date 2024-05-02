2 молитви, які треба прочитати у Страсну п'ятницю

Цього року найважливіший день перед святкуванням Великодня - Страсна п'ятниця - припадає на 3 травня. Саме тоді віряни згадують жахливі муки, які витерпів Ісус Христос перед Своїм розп'яттям і воскресінням.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які молитви варто прочитати у Страсну п'ятницю для здоров'я та прощення гріхів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: UA Portal, YouVersion.
Страсна п'ятниця є одним із найбільш важливих передвеликодніх днів. Вона відображає страждання та розп'яття Ісуса Христа і має велике духовне значення для віруючих.
Крім того, Страсна п'ятниця - день найбільш строгого посту, коли віряни або повністю відмовляються від їжі, або ж проводять день лише на хлібі й воді.
Вважається, що у Страсну п'ятницю людям потрібно покаятися у своїх гріхах і помолитися за кращу долю, адже цей день наповнений скорботою та сумом.
Церква вчить людей зосереджуватися у Страсну п'ятницю на духовних цінностях, утримуючись від мирських бажань.
Одна із традиційних молитов, яку читають у Страсну п'ятницю, є молитвою на винос Плащаниці (полотна великого розміру із зображенням ("відбитком") Ісуса Христа):
Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедроти.
Милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне. Ми віримо в Тебе, припадаємо до Твоєї величі зі страхом і трепетом душевним.
Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, надані нам, вдячність безмежну.
Почитаємо Тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи знову, дякуємо
Почуй нашу молитву і дай нам зростати в любові до Тебе, до ближніх та вести доброчесне життя.
Амінь.
Крім того, у Страсну п'ятницю не можна забувати про молитву про прощення гріхів:
Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я). Прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.
Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя згідно із заповідями Твоїми.
Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою стосовно інших.
Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити й нікому не нашкодити.
Прошу у тебе вибачення та ради.
Амінь.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не можна робити в останній тиждень перед Великоднем, який ще називають Страсним.
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