2 інгредієнти, які безповоротно зіпсують маринад для шашлику

Яким має бути маринад для шашлику

Вдалий маринад для м'яса повинен містити жири, які:

обгорнуть кожен шматочок

стримають витікання соків у процесі смаження

додадуть смаку

Для цього можна використовувати олію, несолодкий густий йогурт, вершки, сметану чи розтоплене вершкове масло.

Крім того, у маринаді, на думку експертів, обов'язково повинна бути кислота. Вона пом'якшує волокна м'яса та робить його більш ніжним.

Для цього можна додати сік цитрусів, гранату, трішки сухого вина, томати або томатний сік, ягоди.

Насамкінець, для приємного аромату та цікавого смаку потрібні прянощі. Універсальними для будь-якого виду м'яса є: часник, лавровий лист, чорний та інші види перців, базилік, чебрець, корінь імбиру, орегано та ялівець.

Що не можна додавати у маринад

На думку низки експертів, існують інгредієнти які у маринад для шашлику додавати категорично не варто.

Найчастіше серед таких продуктів згадують оцет і майонез.

Попри поширену думку, нібито оцет здатний зробити м'ясо більш м'яким, дехто з кулінарів наголошує, що все відбувається навпаки - він може зробити м'ясо занадто жорстким. Тоді у процесі смаження воно буде сирим усередині, але горітиме зверху.

Традиційний серед багатьох українців майонез додавати у маринад також не радять. Тут йдеться не стільки про смакові якості, скільки про користь для здоров'я, адже у результаті термічної обробки цей соус перетворює страву на джерело канцерогенів.

Як легко зіпсувати маринад для м'яса

Для того, щоб не зіпсувати маринад, кулінари радять стежити за низкою важливих аспектів:

не класти занадто багато кислоти (лимон, соєвий соус, ананас, ківі) - її надлишок може занадто сильно розм'якшити м'ясо (для молодого м'яса вона взагалі не потрібна)

не солити м'ясо одразу й занадто сильно - сіль "витягує" вологу, тому аби шашлик не вийшов сухим, необхідну кількість солі радять додавати безпосередньо перед приготуванням

не заправляти м'ясо занадто великою кількістю інгредієнтів - щоб маринад не забив смак м'яса

додавати "розумну" кількість спецій - дехто вважає, що максимально допустима кількість спецій для м'яса дорівнює чотирьом, водночас замала кількість приправ може зробити майбутній шашлик прісним

Крім того, не варто експериментувати з усім обсягом м'яса - якщо у вас є нестримне бажання зробити той чи інший "експериментальний" маринад, краще за все використати для цього лише частину майбутнього шашлику. Іншу "порцію" приготуйте за класичним перевіреним рецептом.

Насамкінець, варто пам'ятати, що будь-який маринад має бути свіжим і в достатній кількості - повністю покривати м'ясо.

Для того, щоб ваш майбутній шашлик мав чудовий смак і аромат, тримати його в маринаді потрібно щонайменше пів години. Найкраще ж - залишити його маринуватися впродовж двох-трьох годин.