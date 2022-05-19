19 мая: что запрещено делать сегодня, основные приметы, у кого именины

19 мая 2022 года мы отмечаем народный и церковный праздник Иов Горошник.

Что можно и нельзя делать, традиции, главные приметы - читайте далее в материале Styler.

Обычаи этого праздника

Иов Многострадальный жил до нашей эры в Северной Аравии. Его жизнь не была самой счастливой и яркой, хоть он и имел дружную и богатую семью. Иов был богобоязненным человеком, поэтому принимал все испытания судьбы.

Однажды Сатана, позавидовав счастью Иова, сказал Богу, что он праведен только земным утехам. Бог разрешил Сатане испытать праведника. Сначала он отобрал у Иова семью, достаток и остальные блага, считая, что после такого мужчина станет богохульником. После Сатана послал Иову болезнь, которая неизлечима.

Праведник, дабы не подвергать опасности общество, сбежал в пещеру. Сатана прислал к нему своих коллег, дабы те переубедили его перейти на их сторону. Однако Иов остался верен Господу. За его преданность Бог вернул Многострадальному все, что было отобрано Сатаной.

В народе 19 мая назвали днем Иова Горошника. В эти сутки особое внимание уделяли работам на огородах, сажали горох, огурцы, бобы и кукурузу. Занимались в этот день и посевными работами на полях. Обычно это делали после захода солнца, чтобы птицы не смогли поклевать все засеянное зерно.

В этот день многие люди в старину просили покровителя дня, Иова, о хорошем и богатом урожае.

Главные приметы этого дня

много росы с утра – будет хороший урожай огурцов;

росы утром нет – стоит ожидать быструю перемену погоды;

тучи с грозой – к проблемному лету;

с обломанных кленовых веток сок капает – к теплым дням.

Что категорически нельзя делать в этот день

В этот день нельзя лениться.

Лучше займитесь своими делами, которые в скором времени принесут свои плоды.

Сегодня нельзя ссориться и ругаться с людьми. Если между близкими возникнет конфликт, то это приведет к большой беде.

На Иова Горошника беременным девушкам не стоит гладить по голове других детей – собственный ребенок будет сильно беспокоиться.

Именины в этот день празднуют Фаддей, Семен, Антон, Давид, Иосиф, Степан, Иван, Михаил.