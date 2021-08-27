19-летний победитель "Голосу країни" станет отцом: первые подробности

Об этом возлюбленная исполнителя сообщила на своей странице в Instagram.

В своих Stories Иванна опубликовала видео, на котором предстала в белом миди-платье. В этом наряде без труда можно рассмотреть округлившийся животик девушки. Рядом с ней стоит Роман и нежно ее обнимает. Парочка выглядит очень счастливой. Еще бы, ведь скоро их ждет появление нового человека.

Напомним, что пара познакомилась в прошлом году в общей компании. Уже через пару месяцев после судьбоносного знакомства влюбленные решили жить вместе в киевской квартире, которую Роман выиграл на "Голосе страны".

Кстати, недавно парочка объявила о помолвке. Журналисты задали вопрос Роману, не является ли интересное положение Иванны причиной раннего брака, на что юноша тогда рассмеялся. Он говорил, что всему свое время и влюбленные хотят пожить для себя.

Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванна ждут ребенка (instagram.com/annavi_i)