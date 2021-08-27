19-річний переможець "Голосу країни" стане батьком: перші подробиці

У своїх Stories Іванна опублікувала відео, на якому постала в білій міді-сукні. У цьому вбранні без проблем можна розглянути кругленький животик дівчини. Поруч з нею стоїть Роман і ніжно її обіймає. Парочка виглядає дуже щасливою. Ще б пак, адже скоро їх чекає поява нової людини.

Нагадаємо, що пара познайомилася минулого року в загальній компанії. Вже через пару місяців після доленосного знайомства закохані вирішили жити разом у київській квартирі, яку Роман виграв на "Голосі країни".

До речі, нещодавно парочка оголосила про заручини. Журналісти поставили запитання Роману, чи не є цікаве положення Іванни причиною раннього шлюбу, на що юнак тоді розсміявся. Він говорив, що всьому свій час і закохані хочуть пожити для себе.

Роман Сасанчин і його кохана Іванна чекають дитину (instagram.com/annavi_i)