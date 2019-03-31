19 лет тут живу: жена Гриценко сделала громкое заявление о выборах

На выборах президента Украины 31 марта не смогла проголосовать журналист Юлия Мостовая, жена кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Анатолий Гриценко вместе с супругой Юлией Мостовой посетили избирательный участок в Голосеевском районе около полудня. Однако Юлия Мостовая проголосовать не смогла, так как ее в списках не обнаружили.

Журналист отметила, что живет по данному адресу уже много лет, и с 18 лет голосует только на этом избирательном участке. Кроме того, несколько дней назад она проверяла свое имя в списках, и оно там присутствовало.

"Я с 18 лет голосую на этом участке, я живу в этом доме с 1972 года ... Оказалось, меня нет в списках", - сообщила Мостовая.

Выборы 2019 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Позже стало известно, что журналисты "Радио Свобода" все-таки нашли Юлию Мостовую в списках, но по другому адресу – в том же доме, но в квартире ее матери.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что комитет избирателей фиксирует нарушения на выборах президента Украины.

На одном их участков в Запорожье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который попытался сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования.

А также мы рассказывали о том, что Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, проголосовал на выборах с нарушениями законодательства.