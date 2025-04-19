19 квітня - день карми й "нещастя" Сатурна: що можна робити цієї суботи, а що - заборонено

19 квітня настане період Сатурна, а Місяць опиниться в знаку Козерога. Астрологічні поради допоможуть вам спланувати цей день так, аби все вдалося.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на сьогодні й сказала, що треба робити у суботу.

Прогноз астропогоди на 19 квітня

"День каяття, керування часом, омолодження. Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принциповості, але про це стане швидко відомо та зруйнує авторитет. Період руху вперед, час для рекордів і подвигів", - попередила Соловйова.

"Ця субота - активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги. Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях. Сприятливий день для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів", - додала вона.

За словами астролога, успішними будуть справи, пов’язані з відповідальністю та обов’язком. Також варто підбивати підсумки, очищати думки від негативу, провести день з родиною. А ось хатнє прибирання та прання Соловйова радить перенести на інший період.

"19 квітня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - розповіла експерт.

Соловйова зазначила, що Сатурн може щедро винагородити тих, хто може гідно перенести його випробування та скласти йому "іспити".

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо – про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - нагадала астролог.

Окрім цього, 19 квітня, з 12:35 до 14:30 за київським часом, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Козерогу.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям", - пояснила Соловйова.

"Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. У Козерозі такий градус вважається символом пошани та поваги. Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей. Уособлює заступництво і надання допомоги у важкі хвилини", - додала вона.

Також характеристиками цього градусу є висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими. Таке положення, додала астролог, сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників.