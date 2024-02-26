18-річна донька Олі Полякової потрапила у гучний скандал з крадіжкою одягу: що відомо

Деталі скандалу

Так, за словами одного з українських брендів, у серпні минулого року з інфлюенсеркою нібито домовилися про рекламу.

Магазин узгодив з нею всі умови, після чого Марії відправили одяг. Однак домовленостей вона так і не дотрималась.

"До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал. Намагалися вирішити всіма доступними способами: неодноразово пробували достукатися до Марії, навіть писали на пошту і самій Олі", - повідомив магазин одягу.

Спочатку донька Полякової не коментувала цю ситуацію, однак згодом все ж вирішила розставити крапки над "і".

Маша Полякова відповіла на звинувачення у крадіжці одягу (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Це дійсно дуже неприємна ситуація, адже я мала викласти рекламу по бартеру, не за гроші, але, на жаль, потрапила до лікарні, тому вчасно не змогла зробити рекламу. На жаль, люди не ввійшли в моє положення і вирішили просто хайпанути на моєму імені", - зазначила дівчина.

"Коли я запропонувала оплатити товар, мені не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали. Розумію, ситуація неприємна, розумію, скандал привертає більше уваги", - додала блогерка.