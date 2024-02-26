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18-летняя дочь Оли Поляковой попала в громкий скандал с кражей одежды: что известно

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Иванна Пашкевич

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария попала в громкий скандал. 18-летнюю девушку обвинили в краже на почти восемь тысяч гривен. Она отреагировала.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Маши.

Детали скандала

Так, по словам одного из украинских брендов, в августе прошлого года с инфлюенсером якобы договорились о рекламе.

Магазин согласовал с ней все условия, после чего Марии отправили одежду. Однако договоренностей она так и не сдержала.

"До последнего не хотели выносить эту ситуацию на всеобщее обозрение. Пытались решить всеми доступными способами: неоднократно пробовали достучаться до Марии, даже писали на почту и самой Оле", - сообщил магазин одежды.

 

Сначала дочь Поляковой не комментировала эту ситуацию, однако со временем все же решила расставить точки над "і".

Маша Полякова ответила на обвинения в воровстве одежды (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Это действительно очень неприятная ситуация, ведь я должна была выложить рекламу по бартеру, не за деньги, но, к сожалению, попала в больницу, поэтому вовремя не смогла сделать рекламу. К сожалению, люди не вошли в мое положение и решили просто хайпануть на моем имени", - отметила девушка.

"Когда я предложила оплатить товар, мне не прислали реквизиты ФЛП, подчистили переписку и не отвечали. Понимаю, ситуация неприятная, понимаю, скандал привлекает больше внимания", - добавила блогерша.

Напомним, недавно мы рассказывали, что дочь Поляковой снова загремела в больницу.

Также она призналась, сколько зарабатывает, и назвала самый дорогой подарок от родителей.

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