6 найкращих додатків карт для Android, які замінять Google Maps

Google Maps тривалий час були надійним вибором для мільйонів користувачів по всьому світу. Цей сервіс пропонує детальні карти будь-якого куточка планети, допомагає складати маршрути та навіть оцінювати пробки на дорогах. Однак іноді виникає потреба у додаткових функціях, яких немає у Google Картах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новинний сайт про мобільні технології та огляди Android Police .

Waze Navigation & Live Traffic

Гарний варіант простого GPS-додатку. Waze Navigation & Live Traffic надає все необхідне для заміни Google Maps з достатньою якістю, щоб служити життєздатною альтернативою.

Список функцій цієї програми короткий та приємний. Звіти про дорожній рух та інтелектуальне планування маршруту зроблять ваші поїздки максимально короткими завдяки функції GPS, що налаштовується, з різними голосовими опціями.

Однією з примітних функцій є передача музики через додаток, щоб зменшити кількість випадків, коли GPS перериває те, що ви слухаєте під час водіння.

Незначні проблеми, такі як трохи захаращений інтерфейс та ненадійність прогнозів ETA, не псують враження.

Waze Navigation & Live Traffic (фото: Kitchen & Bath Design News)

OsmAnd - Maps & GPS Offline

Універсальний невеликий додаток OsmAnd - Maps & GPS Offline пропонує автономний GPS-сервіс для різних транспортних засобів та пішої навігації. Ви можете використовувати фільтри до наданих карток для різних місць: від магазинів до місцевих визначних пам'яток.

Ви також можете переключити тип карти для відображення різної місцевості, що є корисною функцією піших походів і поїздок на велосипеді.

OsmAnd - Maps & GPS Offline містить службу GPS із вражаючою кількістю налаштувань, з якими можна поекспериментувати. Додаток демонструє аспект мобільних пристроїв, який може залишитись непоміченим для деяких, - можливість електронного зберігання бази даних традиційних фіксованих карт.

OsmAnd - Maps & GPS Offline (фото: OsmAnd)

Sygic GPS Navigation & Maps

Якщо ви шукаєте надійний додаток для переміщення з точки А до точки Б, вам може підійти Sygic GPS Navigation & Maps. Маючи регулярно оновлювані карти всіх країн світу, до яких можна отримати доступ в автономному режимі, програма пропонує якісний сервіс для тих, хто хоче поїхати за кордон.

Sygic GPS Navigation & Maps надає функцію реального часу GPS, а також низку фішок безпеки. Додаток має деякі проблеми з перенаправленням трафіку і іноді потрібне підключення до Інтернету, коли в цьому немає необхідності.

Незважаючи на це, Sygic GPS Navigation & Maps надає гідний сервіс як для подорожей, так і для бездоріжжя, а також пропонує достатній список функцій, які допоможуть вам з впевненістю залишатися в дорозі.

Sygic GPS Navigation & Maps (фото: Google Play)

Petal Maps - GPS & Navigation

Надійна та універсальна програма Petal Maps - GPS & Navigation надає безліч функцій, які дають вам повну обізнаність про те, що вас оточує.

Додаток планує кращий маршрут до вашого місця розташування, беручи до уваги пробки на дорогах і направляючи вас.

Petal Maps враховує всі установи на шляху до місця призначення, що дозволяє налаштувати, які місця буде вказувати програма. Це також корисно для їзди велосипедом та громадським транспортом, оскільки для кожного з них визначено свої режими.

Інформацією також можна поділитися з іншими користувачами програми, перебуваючи в дорозі, що є унікальною функцією подорожі.

Можливість завантаження карток для використання в автономному режимі також підійде туристам, велосипедистам. У цьому додатку майже немає нічого, що могло не сподобатися, тому його рекомендується використовувати, особливо якщо вам потрібно щось більш унікальне для вивчення.

Petal Maps - GPS & Navigation (фото: Google Play)

GO Navigation - GPS Sat Nav

Функції цієї програми включають оповіщення про пробки, дорожньо-транспортні пригоди і камери контролю швидкості, а також присутність заправки з найдешевшим бензином в дорозі.

Планувальник маршруту оновлюється в режимі реального часу, щоб відстежувати будь-які дорожні небезпеки або затримки на вашому шляху. GO Navigation також підтримує поїздки з вантажем, включаючи функції, які відстежують заправні станції на вашому маршруті і можуть змінити його, якщо будь-який вантаж у вашому автомобілі небезпечний.

Це робить GO Navigation - GPS Sat Nav гарним вибором як для повсякденних, так і для професійних подорожей.

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MAPS.ME

MAPS.ME пропонує стандартні можливості, які можна очікувати від грамотно складеної навігаційної програми, а також деякі функції, що ідеально підходять для туристів.

Додаток надає путівники конкретними місцями по всьому світу, від сільських до промислових.

Воно також дає уявлення про пішохідні маршрути та інші цікаві деталі, які упускають інші навігаційні програми. MAPS.ME також дозволяє забронювати проживання в тисячах готелів прямо в додатку.

Деякі повідомлення про незначні збої програм та неоднозначні вказівки навряд чи можуть перешкодити роботі програми. Трохи більш тривожна проблема полягає в тому, що додаток іноді забуває, з якого боку дороги ви повинні їхати, хоча для досвідчених водіїв це не повинно бути проблемою.

MAPS.ME (фото: Fstoppers)