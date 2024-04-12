18 нових українських пісень на будь-який смак, які треба послухати вже сьогодні

У квітні багато українських артистів випускають свої нові пісні, даруючи нам величезний спектр емоцій.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало свій топ музичних новинок тижня, які, на думку редакторів нашого видання, обов’язково треба послухати вже зараз.

Тіна Кароль & SHUMEI - "Стерва"

Це історія про пристрасне кохання, без якого міцні та стійкі відносини неможливі. Образи, ревнощі та скандали - це лише перешкоди на шляху до міцного, щирого та справжнього кохання.

BRYKULETS - "Лебідонько"

Це поетична балада, що розповідає про складні взаємини між двома людьми, які відчувають себе сповненими тепла та болю одне без одного. Це про розлуку политу сльозами, це про любов, яка кровиться з серця.

KRUT - "Квітну з тобою"

Ця пісня наснилась Марині у лютому, коли вона перебувала у своєму канадському турі.

Валя Самурай - "Я десь там"

Жвавий трек про проблеми зі здоров'ям, які призводять до дискомунікації, присвячений усім, хто не чує з першого разу.

Міша Романова - "Переболіло"

У новому треці артистка залишається незмінною своєму фірмовому музичному звучанню та пронизливій жіночій ліриці, тексти яких знайомі майже кожній жінці з розбитим серцем. У променях заходу сонця на фоні вечірнього Києва глядач стає свідком душевних потрясінь героїні пісні, яка врешті решт знаходить в собі сили звільнитись від обтяжливих стосунків.

MamaRika і VLADA K - "Мріяла"

Пісня транслює емоції та переживання маленької дівчинки, яка живе в душі кожної жінки протягом її життя. У такий спосіб для молодого покоління пісня буде актуальною і відображатиме його нинішні переживання, а у більш дорослого - викликатиме рефлексії та приємні спогади.

Головним меседжем пісні є твердження: "Памʼятай, що кожен із нас - дитя, що з Богом тримає звʼязок", тому варто не здаватися, втілювати свої мрії та сміливо рухатися по життю, долаючи перешкоди заради своєї мети у будь-якому віці. Пісня пронизана емоціями та відчуттями безмежного бажання вільного польоту у світ мрій та можливостей.

haterappers - "Мані Бег"

Енергійний та запальний трек, в якому молода співачка піднімає питання про те, як матеріальне благополуччя може засліпити людину настільки, що вона втрачає здатність бачити людей та реальність навколо себе. Авторка з певною легкістю використовує іронію та сарказм, а також гострі ліричні висловлювання.

Golubenko - "Торкнись моїх губ"

Це пісня про ті особливі хвилини, коли поцілунки змушують час зупинитися. Вона розповідає про моменти, коли в животі кружляють метелики, а в голові думки тільки про другу половинку. Трек про ту саму першу закоханість, про щирі, чисті почуття, що запам’ятовуються і залишаються у серці на все життя.

Аліна Жук - "Лебеді"

Це історія про кохання, яке робить нас сильнішими. Пісня розповідає про глибокі почуття між закоханими людьми. Силу кохання артистка вирішила передати через пару лебедів, бо саме лебідь і лебідка - символ безмежного кохання і непорушної вірності.

DISCOMAN і Оля Цибульська - "Ти ж мене"

Сучасний варіант української народної пісні "Ти ж мене підманула", якій понад 127 років. Артисти впевнені, що відродження культури є важливими завданнями кожного сучасного українця.

KLER - "Над хмарами"

"Спробуй закохатися знову!" - лаконічно закликає одна з наймодніших співачок України.

Фангус Фрог - "Твій колір"

Пропонуємо послухати один з найгарніших треків з нового міні-альбому цих крутих музикантів, який отримав назву "Місфітс 22/23".

Також пропонуємо насолодитися наступними треками:

Gordiy Starukh & ІЛЛЯ LETAY - "Дурити"

ТУЧА - "Бесті"

MI MI MARII - "Впусти мене в свої думки"

GannaBaby - "Живи, кохай, співай"

Скажи щось погане - "Bad son(g)"

Олена Тополя - "Нірвана"