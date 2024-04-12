18 нових українських пісень на будь-який смак, які треба послухати вже сьогодні
У квітні багато українських артистів випускають свої нові пісні, даруючи нам величезний спектр емоцій.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало свій топ музичних новинок тижня, які, на думку редакторів нашого видання, обов’язково треба послухати вже зараз.
Тіна Кароль & SHUMEI - "Стерва"
Це історія про пристрасне кохання, без якого міцні та стійкі відносини неможливі. Образи, ревнощі та скандали - це лише перешкоди на шляху до міцного, щирого та справжнього кохання.
BRYKULETS - "Лебідонько"
Це поетична балада, що розповідає про складні взаємини між двома людьми, які відчувають себе сповненими тепла та болю одне без одного. Це про розлуку политу сльозами, це про любов, яка кровиться з серця.
KRUT - "Квітну з тобою"
Ця пісня наснилась Марині у лютому, коли вона перебувала у своєму канадському турі.
Валя Самурай - "Я десь там"
Жвавий трек про проблеми зі здоров'ям, які призводять до дискомунікації, присвячений усім, хто не чує з першого разу.
Міша Романова - "Переболіло"
У новому треці артистка залишається незмінною своєму фірмовому музичному звучанню та пронизливій жіночій ліриці, тексти яких знайомі майже кожній жінці з розбитим серцем. У променях заходу сонця на фоні вечірнього Києва глядач стає свідком душевних потрясінь героїні пісні, яка врешті решт знаходить в собі сили звільнитись від обтяжливих стосунків.
MamaRika і VLADA K - "Мріяла"
Пісня транслює емоції та переживання маленької дівчинки, яка живе в душі кожної жінки протягом її життя. У такий спосіб для молодого покоління пісня буде актуальною і відображатиме його нинішні переживання, а у більш дорослого - викликатиме рефлексії та приємні спогади.
Головним меседжем пісні є твердження: "Памʼятай, що кожен із нас - дитя, що з Богом тримає звʼязок", тому варто не здаватися, втілювати свої мрії та сміливо рухатися по життю, долаючи перешкоди заради своєї мети у будь-якому віці. Пісня пронизана емоціями та відчуттями безмежного бажання вільного польоту у світ мрій та можливостей.
haterappers - "Мані Бег"
Енергійний та запальний трек, в якому молода співачка піднімає питання про те, як матеріальне благополуччя може засліпити людину настільки, що вона втрачає здатність бачити людей та реальність навколо себе. Авторка з певною легкістю використовує іронію та сарказм, а також гострі ліричні висловлювання.
Golubenko - "Торкнись моїх губ"
Це пісня про ті особливі хвилини, коли поцілунки змушують час зупинитися. Вона розповідає про моменти, коли в животі кружляють метелики, а в голові думки тільки про другу половинку. Трек про ту саму першу закоханість, про щирі, чисті почуття, що запам’ятовуються і залишаються у серці на все життя.
Аліна Жук - "Лебеді"
Це історія про кохання, яке робить нас сильнішими. Пісня розповідає про глибокі почуття між закоханими людьми. Силу кохання артистка вирішила передати через пару лебедів, бо саме лебідь і лебідка - символ безмежного кохання і непорушної вірності.
DISCOMAN і Оля Цибульська - "Ти ж мене"
Сучасний варіант української народної пісні "Ти ж мене підманула", якій понад 127 років. Артисти впевнені, що відродження культури є важливими завданнями кожного сучасного українця.
KLER - "Над хмарами"
"Спробуй закохатися знову!" - лаконічно закликає одна з наймодніших співачок України.
Фангус Фрог - "Твій колір"
Пропонуємо послухати один з найгарніших треків з нового міні-альбому цих крутих музикантів, який отримав назву "Місфітс 22/23".
Також пропонуємо насолодитися наступними треками:
Gordiy Starukh & ІЛЛЯ LETAY - "Дурити"
ТУЧА - "Бесті"
MI MI MARII - "Впусти мене в свої думки"
GannaBaby - "Живи, кохай, співай"
Скажи щось погане - "Bad son(g)"
Олена Тополя - "Нірвана"
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