18 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы дня, у кого именины

Что можно и нельзя делать, традиции, основные приметы - читайте далее в нашем материале.

Святая Ирина жила примерно во второй половине I столетия. Происходила из знатного рода. Ее отец был македосским князем Ликинием. В юности девушка уверовала во Христа и крестилась у ученика апостола Павла, Тимофея. Святая Ирина решила посвятить себя Богу и отказалась от замужества.

Затем девушка даже начала убеждать родителей принять христианство. Князь Ликиний сначала все слова дочери воспринимал спокойно, но потом сильно рассердился, когда она отказалась поклониться идолам. Тогда он взял ее и бросил под ноги диким коням.

Этот день было принято посвящать не только работам в огороде, но и рукоделию, домохозяйки шили своим мужьям рубахи, а незамужние девушки готовили свое приданное. Они вышивали на рушниках и сарафанах. И чем наряднее вышивка, тем скорей девица замуж выйдет.

Те, кто родился на свет 18 мая, обладают сдержанным нравом и стараются всегда быть выше обстоятельств. Им можно доверять нянчиться с детьми и разводить животных

Главные приметы этого дня

Если 18 мая птицы вдруг прекратили щебетать – ждите грозы.

Рассада впитала много воды – покос сухим будет.

18 мая ненастье, значит будет хороший урожай хлеба.

Идет дождь с небольшими перерывами, скоро ухудшится погода.

Когда этого дня погода пасмурная, то грибов в этом году уродится много.

Кто в этот день капусту будет высаживать, у того она будет сочной и здоровой.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя лгать или говорить не по делу.

Сегодня не рекомендуется стричь волосы. День является не слишком удачным для стрижки. Отсрочьте поход к парикмахеру на другой день.

Также 18 мая Ирины празднуют именины.