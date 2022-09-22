17-річний онук Ющенко виїхав з Канади, щоб навчатися в Україні: таємно вступив до київського вишу

Так, в онука третього президента вже відбулася посвята студентам Університету Шевченка.

Пані Віталіна, бізнес-леді, зізналася, що сама дізналася про це лише кілька днів тому, і плаче від щастя.

"Так сталося, що ще до початку війни ми розглядали з сином українські вищі навчальні заклади, але не знали, чи будуть вони функціонувати. У квітні я зрозуміла, що треба відвезти сина за кордон, та спробувати поступити там щоб не втратити навчальний рік. Залишалось обмаль часу, просила сина розглянути варіанти в Канаді. Там велика наша діаспора і багато престижних вишів. Син погодився, хоч і не дуже хотів летіти", - розповідає вона.

Донька екс-президента Віктора Ющенка Віталіна разом із сином Віктором (фото: facebook.com/vitalina.yuschenko)

Полетівши у Канаду, Віктор Ющенко-молодший дуже сумував за батьківщиною і хотів повернутися.

"Він потайки подав документи на вступ до університету Шевченка і отримав позитивну відповідь. Прилетів декілька днів назад, що стало для мене повним шоком", - пише Віталіна Ющенко.

Також вона передала слова сина, який повернувся додому: "Мамо, я послухав тебе і полетів до Канади, але прийняв рішення повернутись і навчатись дома. Прошу зрозуміти мене".

"Тоді я зрозуміла, що мій хлопчик виріс", - зазначає пані Віталіна.

Віктор Ющенко-молодший, онук екс-президента (фото: facebook.com/vitalina.yuschenko)

Вона також додала, що щаслива, що так сталося.

"Я думала лише про його безпеку, а він - про своє майбутнє у рідній країні. Прислухайтесь до своїх дітей. Хай завжди рішення буде за ними, а ви лиш допомагайте порадами", - пише мама 17-річного студента.

Віктор Ющенко-молодший (фото: instagram.com/vitalinayushchenko)