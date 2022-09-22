17-летний внук Ющенко уехал из Канады, чтобы учиться в Украине: тайно поступил в киевский вуз

Так, у внука третьего президента уже состоялось посвящение в студенты Университета Шевченко.

Пани Виталина, бизнес-леди, призналась, что сама узнала об этом всего несколько дней назад, и плачет от счастья.

"Так случилось, что еще до начала войны мы рассматривали с сыном украинские высшие учебные заведения, но не знали, будут ли они функционировать. В апреле я поняла, что нужно отвезти сына за границу, и попытаться поступить там, чтобы не потерять учебный год. Оставалось мало времени, просила сына рассмотреть варианты в Канаде. Там большая наша диаспора и много престижных ВУЗов. Сын согласился, хоть и не очень хотел лететь", - рассказывает она.

Дочка экс-президента Виктора Ющенко Виталина вместе с сыном Виктором (фото: facebook.com/vitalina.yuschenko)

Улетев в Канаду, Виктор Ющенко-младший очень тосковал по родине и хотел вернуться.

"Он тайком подал документы на поступление в университет Шевченко и получил утвердительный ответ. Прилетел несколько дней назад, что стало для меня полным шоком", - пишет Виталина Ющенко.

Также она передала слова сына, который вернулся домой: "Мама, я послушал тебя и улетел в Канаду, но принял решение вернуться и учиться дома. Прошу меня понять".

"Тогда я сообразила, что мой мальчик вырос", - отмечает пани Виталина.

Виктор Ющенко-младший, внук экс-президента (фото: facebook.com/vitalina.yuschenko)

Она также добавила, что счастлива, что все так произошло.

"Я думала только о его безопасности, а он - о своем будущем в родной стране. Прислушивайтесь к своим детям. Пусть всегда решение будет за ними, а вы только помогайте советом", - пишет мама 17-летнего студента.

Виктор Ющенко-младший (фото: instagram.com/vitalinayushchenko)