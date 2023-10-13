17-річний Максим, поранений внаслідок обстрілу Одеси, пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

"Тут все чудово, я відвідую басейн, розробляю руку. Я повністю не міг її підняти, а зараз підіймаю та випрямляю. Морально відпочиваю — тихо, свіже повітря, набагато легше. Після завершення реабілітації планую повертатися у спорт", — розповідає хлопець.

В Одесі Максим готувався до чемпіонату України. Команда приїхала заздалегідь. У момент удару він вийшов в коридор орендованої квартири — і отримав поранення. Зізнається, що першим відчуттям був страх. Хвилин сорок не могли викликати швидку через проблеми зі зв’язком. Коли це вдалося, хлопця доправили до лікарні та прооперували. Після лікування він поїхав на реабілітацію.

"Син починає потроху відновлюватися. У санаторії спокійно, гарно. Максим ходить на процедури, в соляну кімнату, у басейни, на масажі. Усі дуже привітні. Ми раді, що сюди потрапили. Я вже бачу результати — він дуже погано підіймав руку, а зараз вже тримає обидві, краще рухається. Я щиро вдячна Рінату Ахметову за допомогу та підтримку, це має велике значення для людей. Ми просто щасливі, що є така людина", — ділиться мама Світлана.

До участі у проекті "Рінат Ахметов — Дітям. Реабілітація поранених дітей" запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залишити заявку можна за посиланням akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнення — за безкоштовним номером гарячої лінії Фонду 0 (800) 509 001.