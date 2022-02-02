ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

17-летнюю беременную украинку выставили на улицу: история тяжелой судьбы девушки

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 13:15
17-летнюю беременную украинку выставили на улицу: история тяжелой судьбы девушки 17-летняя беременная Катя попала в беду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

17-летняя Катя из Тернопольской области попала в беду. Она забеременела, но условия жизни с родной матерью заставили ее уйти из дома.

Об этом сообщили на странице "Город добра" в Facebook.

История Кати

Девушка воспитывалась в приемной семье с 8 лет, она ждала, когда ей исполнится 17, чтобы вернуться к родной матери.

Приемная мама пообещала, что девушка сможет переехать к родной маме. И вот пришло время знакомства с родной мамой, сестрой и ее детьми. Но все оказалось не так гладко. Женщина злоупотребляет алкоголем, а сестра - наркозависимая.

"Катя так надеялась наконец-то почувствовать настоящую материнскую любовь и ласку, почувствовать тепло родных рук… Но все оказалось далеко не сказкой! Места для любви и поддержки просто не было", - рассказали волонтеры о Кате.

В это время девушка встретила парня, в которого влюбилась, и забеременела. Но в семье парня не нашлось места для нее.

"Катя решила вернуться в дом родной мамы, ведь больше вариантов просто не было… Частые выпивания мамы просто не давали жить спокойно и безопасно", - сказано в сообщении.

Мечта девушки

Когда терпения вообще не осталось, Катя обратилась к волонтерам и попросила помочь найти безопасное место. Сейчас она находится в Центре "Город добра" под попечительством волонтеров. Девушка мечтает научиться делать маникюр и ей ищут ментора для этого.

17-летнюю беременную украинку выставили на улицу: история тяжелой судьбы девушки17-летнюю беременную украинку выставили на улицу: история тяжелой судьбы девушкиКатя оказалась на улице в тяжелом положении (фото: facebook.com/mriyamartu)

Напомним, что звезда "плюсов" помогла девочке, которая сшила рубашку Нику Вуйчичу, стать ближе к главной мечте.

Читайте РБК-Украина в Google News
беременность
LITE
Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер
Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер