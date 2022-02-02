17-річну вагітну українку виставили на вулицю: історія важкої долі дівчини
17-річна Катя з Тернопільської області потрапила в біду. Вона завагітніла, але умови життя з рідною матір'ю змусили її піти з дому.
Про це повідомили на сторінці "Місто добра" в Facebook.
Історія Каті
Дівчина виховувалася в прийомній сім'ї з 8 років, вона чекала, коли їй виповниться 17, щоб повернутися до рідної матері.
Прийомна мама пообіцяла, що дівчина зможе переїхати до рідної мами. І ось прийшов час знайомства з рідною мамою, сестрою та її дітьми. Але все виявилося не так гладко. Жінка зловживає алкоголем, а сестра - наркозалежна.
"Катя так сподівалася нарешті відчути справжню материнську любов і ласку, відчути тепло рідних рук, але все виявилося далеко не казкою! Місця для любові і підтримки просто не було", - розповіли волонтери про Катю.
В цей час дівчина зустріла хлопця, в якого закохалася, і завагітніла. Але в родині хлопця не знайшлося місця для неї.
"Катя вирішила повернутися в будинок рідної мами, адже більше варіантів просто не було ... часті випивання мами просто не давали жити спокійно і безпечно", - сказано в повідомленні.
Мрія дівчини
Коли терпіння взагалі не залишилося, Катя звернулася до волонтерів і попросила допомогти знайти безпечне місце. Зараз вона знаходиться в центрі "Місто добра" під піклуванням волонтерів. Дівчина мріє навчитися робити манікюр і їй шукають ментора для цього.
Катя опинилася на вулиці у важкому становищі (фото: facebook.com/mriyamartu)
Нагадаємо, що зірка "плюсів" допомогла дівчинці, яка пошила сорочку ніку Вуйчичу, стати ближче до головної мрії.