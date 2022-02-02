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17-річну вагітну українку виставили на вулицю: історія важкої долі дівчини

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Середа 02 лютого 2022 13:15
17-річну вагітну українку виставили на вулицю: історія важкої долі дівчини 17-річна вагітна Катя потрапила в біду (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

17-річна Катя з Тернопільської області потрапила в біду. Вона завагітніла, але умови життя з рідною матір'ю змусили її піти з дому.

Про це повідомили на сторінці "Місто добра" в Facebook.

Історія Каті

Дівчина виховувалася в прийомній сім'ї з 8 років, вона чекала, коли їй виповниться 17, щоб повернутися до рідної матері.

Прийомна мама пообіцяла, що дівчина зможе переїхати до рідної мами. І ось прийшов час знайомства з рідною мамою, сестрою та її дітьми. Але все виявилося не так гладко. Жінка зловживає алкоголем, а сестра - наркозалежна.

"Катя так сподівалася нарешті відчути справжню материнську любов і ласку, відчути тепло рідних рук, але все виявилося далеко не казкою! Місця для любові і підтримки просто не було", - розповіли волонтери про Катю.

В цей час дівчина зустріла хлопця, в якого закохалася, і завагітніла. Але в родині хлопця не знайшлося місця для неї.

"Катя вирішила повернутися в будинок рідної мами, адже більше варіантів просто не було ... часті випивання мами просто не давали жити спокійно і безпечно", - сказано в повідомленні.

Мрія дівчини

Коли терпіння взагалі не залишилося, Катя звернулася до волонтерів і попросила допомогти знайти безпечне місце. Зараз вона знаходиться в центрі "Місто добра" під піклуванням волонтерів. Дівчина мріє навчитися робити манікюр і їй шукають ментора для цього.

17-річну вагітну українку виставили на вулицю: історія важкої долі дівчини17-річну вагітну українку виставили на вулицю: історія важкої долі дівчиниКатя опинилася на вулиці у важкому становищі (фото: facebook.com/mriyamartu)

Нагадаємо, що зірка "плюсів" допомогла дівчинці, яка пошила сорочку ніку Вуйчичу, стати ближче до головної мрії.

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