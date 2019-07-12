17-річна дочка російського багатія померла від "передозу" в Лондоні: усі подробиці

Катерина Цуканова (колаж РБК-Україна)

Юна скрипалька Катя Цуканова померла в будинку свого батька від передозування наркотиками

17-річна скрипалька Катя Цуканова померла в Лондоні. Тіло дівчини виявив її батько - відомий у Британії мільйонер Ігор Цуканов - в особняку в районі Кенсінгтон.

Чоловік розповів британським ЗМІ, що незадовго до смерті його дочку виступила в Королівському оперному театрі, планувала своє майбутнє. А вранці 18 червня він зайшов у кімнату до дівчини, "а вона лежала мертва на підлозі".

"Катя була дуже розумною дівчинкою, але вона зробила поганий вибір... Що ми, батьки, можемо вдіяти? У будь-якому випадку діти будуть робити те, що вони хочуть, і ніколи з вами не порадяться", - цитує Ігоря видання The Telegraph.

В школі Wycombe Abbey School, де навчалася Катя, характеризують дівчину "прекрасною, популярною, товариською і неймовірно талановитою" і кажуть, що "її світлої особистості буде дуже не вистачати всім членам спільноти абатства Уайкомб".

Катя Цуканова (фото: tsinandalifestival.ge)

На сьогоднішній день точна причина смерті дівчини не розголошується. Але співрозмовники видання певні: в усьому винні наркотики.

"Ці багаті діти п'ють не так багато, як раніше. Правда, замість цього вони приймають сильнодіючі наркотики. Це дуже небезпечно", - повідомило джерело.

Сам Ігор Цуканов не знає, чи вживала дочка наркотики. Але каже, що час від часу Катя влаштовувала в особняку гучні вечірки, після яких він "знаходив її друзів без свідомості". Але великого значення чоловік не надавав цьому, хоча, зазначає мільйонер, "повинен був викликати "швидку допомогу".

"Я ніколи не розумів, чому вони перебували в такому стані. Це було не від алкоголю", - сказав він і додав, що нікого не звинувачує у смерті доньки.

Катя Цуканова (фото: facebook.com/katya.tsukanova.7)

Додамо, що Ігор Цуканов - відомий колекціонер, меценат і філантроп. Він з дружиною - засновницею великої фінансової компанії - переїхав в Англію в 1990-х роках. Зараз Цуканов входить в топ найвпливовіших персон російського арт-світу і регулярно проводить масштабні виставки в Лондоні і Москві. У Цуканових залишилися два сини: старший Микита і молодший Сава.

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