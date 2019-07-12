ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

17-річна дочка російського багатія померла від "передозу" в Лондоні: усі подробиці

STYLERЖиття    12.07.2019 - 13:31
17-річна дочка російського багатія померла від "передозу" в Лондоні: усі подробиці
Катерина Цуканова (колаж РБК-Україна)

Юна скрипалька Катя Цуканова померла в будинку свого батька від передозування наркотиками

17-річна скрипалька Катя Цуканова померла в Лондоні. Тіло дівчини виявив її батько - відомий у Британії мільйонер Ігор Цуканов - в особняку в районі Кенсінгтон.

Чоловік розповів британським ЗМІ, що незадовго до смерті його дочку виступила в Королівському оперному театрі, планувала своє майбутнє. А вранці 18 червня він зайшов у кімнату до дівчини, "а вона лежала мертва на підлозі".

"Катя була дуже розумною дівчинкою, але вона зробила поганий вибір... Що ми, батьки, можемо вдіяти? У будь-якому випадку діти будуть робити те, що вони хочуть, і ніколи з вами не порадяться", - цитує Ігоря видання The Telegraph.

В школі Wycombe Abbey School, де навчалася Катя, характеризують дівчину "прекрасною, популярною, товариською і неймовірно талановитою" і кажуть, що "її світлої особистості буде дуже не вистачати всім членам спільноти абатства Уайкомб".

17-річна дочка російського багатія померла від &quot;передозу&quot; в Лондоні: усі подробиці

Катя Цуканова (фото: tsinandalifestival.ge)

На сьогоднішній день точна причина смерті дівчини не розголошується. Але співрозмовники видання певні: в усьому винні наркотики.

"Ці багаті діти п'ють не так багато, як раніше. Правда, замість цього вони приймають сильнодіючі наркотики. Це дуже небезпечно", - повідомило джерело.

Сам Ігор Цуканов не знає, чи вживала дочка наркотики. Але каже, що час від часу Катя влаштовувала в особняку гучні вечірки, після яких він "знаходив її друзів без свідомості". Але великого значення чоловік не надавав цьому, хоча, зазначає мільйонер, "повинен був викликати "швидку допомогу".

"Я ніколи не розумів, чому вони перебували в такому стані. Це було не від алкоголю", - сказав він і додав, що нікого не звинувачує у смерті доньки.

 

Катя Цуканова (фото: facebook.com/katya.tsukanova.7)

Додамо, що Ігор Цуканов - відомий колекціонер, меценат і філантроп. Він з дружиною - засновницею великої фінансової компанії - переїхав в Англію в 1990-х роках. Зараз Цуканов входить в топ найвпливовіших персон російського арт-світу і регулярно проводить масштабні виставки в Лондоні і Москві. У Цуканових залишилися два сини: старший Микита і молодший Сава.

Раніше ми писали про те, що помер засновник українського промоушену MMA.

Жорстоке вбивство фермерів під Миколаєвом: поліція затримала підозрюваного Відома вчена знайдена на Криті мертвою: місцеві жителі шоковані жорстоким вбивством
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся