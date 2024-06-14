15 нових українських пісень, які треба послухати сьогодні

Антитіла - "Поламані"

Тарас Тополя і Ко випустили нову пісню. Вона як про тих, хто потребує цієї підтримки, так і про тих, хто готовий її надавати. Також - це саморефлексія.

“Через історію одного дивака ми розповідаємо про себе, розповідаємо про всіх нас, тих, хто серед колосальних потрясінь відчуває себе “трохи поламаними”, навіть якщо не визнає цього, водночас залишаючись незламними. Ми по іншому не можемо, навіть коли самі неймовірно потребуємо допомоги і підтримки, ми, в першу чергу, йдемо рятувати інших, рятувати душі, лікувати рани, віддавати, боротися за когось!” - коментує фронтмен гурту.

Klavdia Petrivna - "Театр"

“Усе життя - театр! Люблю перетворювати рутину на цікаву виставу, грати ролі та інтригувати. Нехай ця пісня стане невеличким натяком…" - багатозначно говорить про трек співачка.

KALUSH - "Тебе не попустить"

Фокус-треком нового альбому Олега Псюка “Для душі" стала пісня “Тебе не попустить”. За словами реп-виконавця, пісня описує наступний спосіб мислення: “Якщо я цього не маю, то і ти не можеш мати”.

“Заздрість - це деструктивна енергія, яка не може призвести до чогось хорошого. Якщо ви негативно ставитеся до успіху інших, значить, ви цього собі теж не хочете і не отримаєте. А якщо екстраполювати цю енергію на реальні дії, то можна зрозуміти, що будь-яка «неможлива» ціль - можлива", - коментує артист.

Bloom Twins - "Transformer"

Дует популярних у Європі близнючок презентував новий EP-альбом про війну в Україні, невдалі стосунки та боротьбу з труднощами.

Головний трек платівки “Transformer” - “про пошук сил у найтемніших місцях, це нагадування про те, що ми всі маємо здатність перетворювати біль на щось могутнє та прекрасне”.

KOLA та Міша Крупін - "Тюльпани"

Через емоційну лірику та ніжні мелодії виконавці розповідають про свої почуття та роздуми після конфлікту, що нагадує кожному з нас про важливість взаєморозуміння та прощення в стосунках.

Віктор Винник і МЕРІ - "Красиво"

Львівський гурт здивував (а разом з тим і зачарував) новим фольклорним кліпом на пісню з альбому "Жити, щоб пам’ятати".

Oxana Trach "Солов'ї"

"Ця пісня – доволі відверта та інтимна. Я її писала протягом усього 2024 року, тобто близько п’яти місяців. І, що дивно, вона віддзеркалює доволі різні етапи мого життя. Проте скажу одне – композиція, попри свою поетичну назву "Солов’ї", - розповіла про свій трек співачка.

ROXOLANA та Phil it - "Мені тебе бракує"

Спільний мініальбом "Коли квітне папороть" ROXOLANA та Phil it створювали як ліричну казку з незавершеним фіналом, що сповнена усіма можливими настроями та кольорами. Кожна пісня альбому є відображенням ледь вловимих граней та відтінків кохання - від перших мрій і пристрасті до ностальгії і спогадів про яскраві переживання.

Пропонуємо послухати одну з найкращих композицій альбому.

STASYA та Blockbaby - "Так не буває"

Суперфіналістка шоу "Голос країни" та молодий український репер, який продовжує підкорювати хіп-хоп сцену, випускають спільний трек.

Пісня розповідає про почуття самотності та пошук зв'язку з іншими в сучасному світі.

TUMAZAR - "Серце в портупеях"

Співаючий блогер презентував сатиричну пісню про сухий розрахунок у відносинах, бо “часто бачить на вулицях лицемірне кохання “парочок”, які роблять вигляд щасливих стосунків, але полюють на гаманці один одного".

GEREGA - "незнайомі відстані"

Пісня про власну особистість, яку з роками переростаєш. І тобі складно позбутися того, що довгий час наповнювало тебе. Проте це слід зробити, аби відкрити для себе нові горизонти, пояснила сенс співачка.

Наталка Карпа - "Тато"

До Дня батька співачка подарувала своєму татові зворушливу пісню, де акцентує увагу на ролі батька у вихованні та становленні особистості дитини.

RODZYNKA - "Багаж"

Артистка презентувала пісню про минулі пережиті відчуття, які наповнюють душу кожної людини. Головний меседж - прожити життя так, аби той багаж був наповнений. І йди тією дорогою, яка подарує щастя та натхнення.

Роман Скорпіон - "А в моїм серці музика грає"

Основний меседж пісні характеризують рядки “довіряти з тобою навчились, без довіри любові нема”.

Паліндром - "Тут літає"

Черговий музичний шедевр від одного з наймодніших українських артистів.