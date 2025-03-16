Свято сьогодні, 16 березня: що не можна робити і народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

16 березня Православна церква святкує пам'ять святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського. Він народився 1296 року в Малій Азії. Після вторгнення турків його родина змушена була втекти до Константинополя, де Григорій отримав чудову освіту. Спочатку його вважали майбутнім державним діячем, але у 20 років він обрав чернечий шлях. Юнак став ченцем у монастирі Ватопед на Афоні, де прийняв ісихазм - вчення про зосереджену молитву в поєднанні з усамітненням.

Через 30 років Григорій Палама став головним захисником ісихазму, відстоюючи його на Константинопольському соборі. Його опонент, чернець Варлаам, вважав це вчення єрессю та мав впливових прихильників. Попри переконливі аргументи Григорія, його запроторили до в’язниці. Новий Константинопольський патріарх звільнив його, а згодом святителя призначили архієпископом Солунським. Влахернський собор офіційно визнав ісихазм православним вченням.

Друга неділя Великого посту також присвячена пам’яті всіх преподобних отців Києво-Печерських. Це день вшанування подвижників, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою. Засновником обителі став преподобний Антоній, який спочатку подвизався відлюдником у печерах. Згодом до нього приєдналися інші ченці, і в XI столітті утворився монастир.

Впорядкував життя братії преподобний Феодосій, який запровадив константинопольський монастирський статут. Серед Києво-Печерських святих прославлено близько 120 праведників. Їхні молитви та подвиги зробили Лавру духовним центром, відомим у всьому світі.

Святитель Григорій Палама (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 16 березня

У цей день після заходу сонця не можна позичати або брати гроші в борг, інакше боргові труднощі триватимуть увесь рік. Те саме стосується й хліба.

Також після заходу сонця не варто виносити сміття, адже разом із ним можна позбутися власного щастя.

Триває Великий пост, тому забороняється їжа тваринного походження: м'ясо, молоко та молочні продукти, яйця.

Народні прикмети і традиції 16 березня

Якщо до цього дня вже повернулася більшість перелітних птахів, то, за прикметами, весна буде дуже теплою.

Саме 16 березня слід осінити хрестом вхідні двері, ворота, вікна та вогнище (камін чи піч), щоб захистити себе й рідних від злих сил.

Якщо вмитися до світанку водою, у якій на ніч залишили срібний предмет або яйце, то весь рік будеш молодим і вродливим – так часто робили дівчата.

Якщо сонце сховалося за хмари, то незабаром обов’язково піде дощ.

У кого День ангела 16 березня

16 березня за церковним календарем День ангела відзначають:

Трохим

Олександр

Роман

Іван

Павло

Юліан

Денис.

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