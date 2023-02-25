152 роки з дня народження Лесі Українки: як виглядає будинок, в якому виросла поетеса

25 лютого 2023 року виповнюється 152 роки з дня народження Лесі Українки. Славетна поетеса з'явилась на світ на Волині у сім'ї дворян. Майже усе дитинство Леся провела у селі Колодяжне, що під Ковелем. Саме волинські пейзажі та легенди надихнули майбутню поетесу на створення легендарної "Лісової пісні".
Фото будинку, в якому Леся Українка провела своє дитинство і юність, ділимось у матеріалі нижче.
Літературно-меморіальний музей Лесі Українки у селі Колодяжне створили 1949 року на території садиби родини Косачів. Тут майбутня поетеса жила з 1882 по 1897 рік.
Зберігся "Білий дім" із солярієм на даху веранди, який для Лесі спеціально побудував батько. А також досі стоїть "Сірий дім" самого батька. В середині відтворено автентичний інтер'єр, представлені особисті речі Косачів. На території садиби також збудували нову споруду, в якій розмістили музей.
Сім'я Косачів перебралася з Луцька в с. Колодяжне у травні 1882 року. Тут народилися молодші сестри та брати Лесі - Оксана, Микола та Ізидора. Родина дуже любила Колодяжне і не раз у листах до друзів висловлювали ці почуття.
Світогляд Лесі сформувався під впливом легенд волинського краю, які оповідала їй мати - письменниця Олена Пчілка. Тут Леся Українка розпочала свій творчий шлях, написавши близько 80 творів: "Конвалія", "Сафо", "Русалка", "Співак", "В'язень" та інші. Саме тут Леся склала курс "Стародавня історія східних народів", і перша збірка її поезій готувалося до друку також в Колодяжному.
Хоч народилася Леся у Новоград-Волинському, проте рідною домівкою вважала Колодяжне. Тут вона разом із сільськими дітками бігала зустрічати череду, купатися в озері, потай від батьків тікала до лісу, сподіваючись зустріти мавку.
За спогадами односельців, Леся не раз вступалася за селян перед батьком, коли сусідська худоба завдавала шкоди посівам. Вона також разом із рідними збирала в садку ягоди і фрукти, варила варення, шукала нові рецепти для заготовок тощо.
Саме до Колодяжного поетеса з радістю поверталася із далеких і довгих подорожей. Проте із Колодяжним пов'язані не тільки радісні спогади - тут поетеса певний період була прикута до ліжка через хворобу, лежала із загіпсованою ногою. У лютому 1907 р. Леся востаннє побувала в рідному селі.
У довоєнні та доковідні роки музей відвідували до 25 тис. туристів. Зараз працівники закладу скаржаться, що будинки перебувають у поганому стані. На їхню реконструкцію потрібні великі гроші. Кошторис робіт складає 10 млн грн.
У будинку представлені особисті речі родини Косачів (фото: travels.in.ua)
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