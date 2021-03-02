150 имен Леси Украинки. Все о проекте к юбилею выдающейся поэтессы

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Леси Украинки. К юбилейному году украинской поэтессы Министерство культуры и информационной политики подготовило ряд событий, объединив их в арт-проект " Леся Украинка: 150 имен ".

Юбилейный 2021 год — повод говорить не только о жизни и творчестве выдающегося украинского культурного деятеля, но и о родных людях Леси Украинки, убеждены организаторы проекта.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, художественное мероприятие организовано для того, чтобы развеять сформированный советской школой образ поэтессы, и показать, что Леся Украинка не только изображение на двухсотгривневой купюре.

Министерство также отмечает, что государство впервые реализует столь знаковый проект в честь юбилея художественного деятеля в подобном масштабе.

События в рамках проекта пройдут с 25 февраля до 8 марта. Разрабатывало айдентику и концепцию событий агентство Postmen.

Запланированы перформанс-оперы "LE" режиссера Влада Троицкого и формации Nova Opera, интеллектуальные дискуссии в рамках Косач Talks, презентация 14 томов сочинений Леси Украинки, а также двухнедельная выставка.

Куратором выставочного проекта стал Павел Гудимов, за плечами которого — реализация нескольких успешных выставок, как "Тени забытых предков" в Киеве или "Ангелы" во Львове.

"150 имен — это метафора, в которой воплощены 150 путешествий, 150 друзей, 150 героев ее произведений. И это сотни людей, которые вдохновлялись ею — художники, кинематографисты, театралы, скульпторы. Мы говорим о том, что Леся — это невероятный импульс для вдохновения и интерпретации", — рассказал Павел Гудимов.

Выставка размещается в пяти залах на трех этажах Украинского дома в центре Киева.

Зал "Линия жизни" демонстрирует основные даты жизненного и творческого пути Леси Украинки, которые вписаны в культурный и политический контекст конца XIX – начала ХХ века.

В зале "Личное" представлены личные вещи писательницы и материалы, посвященные его путешествиям.

Выставочная часть зала "Акценты" ставит проблемные вопросы творчества писательницы, среди которых – "Леся Украинка и советская пропаганда", "История болезни", "Среда", "Как праздновали 100-летие Леси Украинки", "Леся и театр" и другие.

Зал "Образ" раскрывает фигуру Леси Украинки через галерею ее портретов и скульптурные произведения. Кроме того, представлены иллюстрации к произведениям писательницы.

"Сочетание сторителлинга и интерактива гипнотизирует от экспозиции в холле до последней залы. Экспонаты для проекта собирались со всех уголков Украины. Поэтому увидеть их одновременно на одной локации – шанс, который стал возможным только сейчас", – отмечает в министерстве.

По словам Павла Гудимова, проект рассчитан на огромную аудиторию: будет интересно как детям, так и взрослым. В общем, всем тем, кто захочет узнать больше о Лесе Украинке.

Руководитель Postmen Ярослав Ведмидь сообщил в комментарии РБК-Украина, что главным источником вдохновения была сама Леся Украина, ее жизнь, сила воли к творчеству и многогранность.

"Самая большая сложность таких проектов — проанализировать все чувствительные аудитории и к каждой из них найти месседжи, которые затронут. Для нас было важно найти баланс и обновить наши знания и представления о Лесе", — говорит Ведмидь.

В целом к работе над мероприятиями привлечено около 20 музейных институций и фондов, эксперты, литературоведы, художники, кураторы, театроведы, киноведы.

Стоит отметить, что кроме художников, проектом заинтересовались и крупные компании. Так, свою поддержку предоставили Новая Почта, Эпицентр, благотворительный фонд Zagoriy Foundation.

"Мы вдохновляемся тем, что было много лет назад — историями украинских семей, которые создавали университеты, строили церкви, создавали новую инфраструктуру. Мы уверены, что это возможно и сейчас. И мы уверены, что сейчас много украинских семей творят добро. Поэтому наша большая история заключается в том, чтобы показать примеры украинских семей, которые делают разные, значительные, хорошие вещи — большие и не очень. Как сегодня, так и раньше", — подчеркнула соучредитель Zagoriy Foundation Катерина Загорий.

Стоит отметить, что в течение 2021 года под эгидой Министерства культуры и информационной политики и Государственного агентства по вопросам искусств и художественного образования планируют и другие мероприятия по случаю 150-летнего юбилея Леси Украинки. Подробная информация обо всех событиях будет появляться и обновляться на официальном сайте 150imenlesi.org