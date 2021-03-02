150 імен Лесі Українки. Все про проект до ювілею видатної поетеси

Цього року виповнилось 150 років від дня народження Лесі Українки. До ювілейного року української поетеси Міністерство культури та інформаційної політики підготувало низку подій, об’єднавши їх у мистецький проект " Леся Українка: 150 імен ".

Ювілейний 2021 рік — нагода говорити не тільки про життя і творчість видатної української культурної діячки, а й про рідних людей Лесі Українки, переконані організатори проекту.

Як повідомили в Міністерстві культури й інформаційної політики, мистецький захід організовано для того, щоб розвіяти сформований радянською школою образ поетеси, і показати, що Леся Українка — не тільки зображення на двохсотгривневій купюрі.

Міністерство також наголошує, що держава вперше реалізовує настільки знаковий проект на честь ювілею мистецького діяча в подібному масштабі.

Події в межах проекту відбуватимуться з 25 лютого до 8 березня. Розробляла айдентику та концепцію подій агенція Postmen.

Заплановані перформанс-опери "LE" режисера Влада Троїцького та формації Nova Opera, інтелектуальні дискусії в рамках Косач Talks, презентація 14 томів творів Лесі Українки, а також двотижнева виставка.

Куратором виставкового проекту став Павло Гудімов, за плечима якого — реалізація кількох успішних виставок, як "Тіні забутих предків" у Києві чи "Ангели" у Львові.

"150 імен — це метафора, в якій втілені 150 подорожей, 150 друзів, 150 героїв її творів. І це сотні людей, які надихалися нею — художники, кінематографісти, театрали, скульптори. Ми говоримо про те, що Леся — це неймовірний імпульс для натхнення та інтерпретації", — розповів Павло Гудімов.

Виставка розміщується у п’яти залах на трьох поверхах Українського дому в центрі Києва.

Зала "Лінія життя" демонструє основні дати життєвого та творчого шляху Лесі Українки, вписані в культурний і політичний контекст кінця ХІХ – початку ХХ століття.

У залі "Особисте" представлені особисті речі письменниці та матеріали, які присвячені її подорожам.

Виставкова частина зали "Акценти" порушує проблемні питання творчості письменниці, серед яких – "Леся Українка та радянська пропаганда", "Історія хвороби", "Середовище", "Як святкували 100-річчя Лесі Українки", "Леся і театр" тощо.

Зала "Образ" розкриває постать Лесі Українки через галерею її портретів та скульптурні витвори. Крім того, представлені ілюстрації до творів письменниці.

"Поєднання сторітелінгу та інтерактиву гіпнотизує від експозиції у холі до останньої зали. Експонати для проекту збиралися з усіх куточків України. Тож побачити їх одночасно на одній локації – шанс, який став можливим тільки зараз", – зазначають в міністерстві.

За словами Павла Гудімова, проект розрахований на величезну аудиторію: буде цікаво як дітям, так і дорослим. Загалом, усім тим, хто захоче дізнатись більше про Лесю Українку.

Керівник Postmen Ярослав Ведмідь повідомив в коментарі РБК-Україна, що головним джерелом натхнення була сама Леся Україна, її життя, сила волі до творчості та багатогранність.

"Найбільша складність таких проектів — проаналізувати усі чутливі аудиторії та до кожної з них знайти меседжі, які зачеплять. Для нас було важливо знайти баланс й оновити наші знання і уявлення про Лесю", — говорить Ведмідь.

В цілому до роботи над заходами залучено близько 20 музейних інституцій та фондів, експерти, літературознавці, митці, куратори, театрознавці, кінознавці.

Варто зазначити, що окрім митців, проектом зацікавилися й великі компанії. Так, свою підтримку надали Нова Пошта, Епіцентр, благодійний фонд Zagoriy Foundation.

"Ми надихаємось тим, що було в Україні багато років тому — історіями українських сімей, які створювали університети, будували церкви, створювали нову інфраструктуру. Ми впевнені, що це можливо й зараз. І ми впевнені, що зараз багато українських родин творять добро. Тому наша велика історія полягає у тому, щоб показати приклади українських сімей, які роблять різні, значні, хороші речі — великі і не дуже. Як сьогодні, так і раніше", — наголосила співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій.

Варто зазначити, що протягом 2021 року під егідою Міністерства культури і інформаційної політики та Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти планують й інші заходи з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки. Детальна інформація про всі події буде з'являтися та оновлюватиметься на офіційному сайті 150imenlesi.org