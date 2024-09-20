15-річну дівчину змусили роздягнутися в аеропорту, щоб довести її стать: деталі скандалу

Що сталося в аеропорту Хургади

Кейтлін разом з татом, братами, подругою Лів та її батьками вирішили провести відпочинок разом та обрали для цього Хургаду у Єгипті. Коли вся компанія проходила перевірку після приземлення, Кейтлін зіткнулася з дуже неприємною ситуацією. Усіх пропустили, а до дівчини були запитання й охоронці сказали, що мають перевірити, чи дійсно вона дівчина.

У паспорті Кейтлін чітко вказано, що вона дитина та особа жіночої статі. Однак у неї коротка стрижка і мішкуватий одяг, який зараз так люблять підлітки.

До дівчини підійшли двоє чоловіків і сказали, що вона має пройти перевірку на стать - довести, що у неї немає чоловічих статевих органів.

Дівчина відчула шок та збентеження, вона була розгублена. Її батько, 40-річний Том Діслі, який опікується шістьма дітьми, також був збентежений та шокований.

"Це було травматично і соромно. Я ніколи раніше не переживала нічого подібного", - зізнається Кейтлін.

"Я, її тато та її брати ніколи не бачили Кейтлін у такій біді. Перед нею стояли двоє чоловіків, які казали, що хочуть побачити частини її тіла", - додав Том.

У справу вмішалася мати Лів і почала просити, аби привели хоч когось, хто говорить англійською, тому що явно виникла якась плутанина у спілкуванні.

"У них нікого не було, а згодом вони отримали повідомлення, що мають перевірити, чи вона жінка і забрали її в окрему кімнату. Спочатку, мені здається, чоловіки самі хотіли подивитися на неї близько", - розповідає мама Лів.

Кейтлін Діслі у 15 років виглядає так (фото: Tom Disley / SWNS)

Згодом охоронці привели в кімнату медсестру. Невідомо, чи вона мала відношення до аеропорту, але дитині не прийшлося хоча б роздягатися перед чоловіками.

"Вона попросила Кейтлін підняти свій спортивний бюстгальтер, а потім повідомила, що їй потрібно "поглянути туди". Мама Лів сказала, що "немає шансів", і вони пішли на компроміс - Кейтлін затягнула свої шорти, щоб показати, що в неї немає чоловічих статевих органів. Тоді їх відпустили", - розповів Том.

Він додав, що це був жахливий досвід для Кейтлін і наслідки відчувалися вже після того, як дівчина повернулася додому з відпочинку. На зворотній дорозі вона дуже хвилювалася, що її знову змусять проходити принизливу перевірку.

Варто додати, що за даними некомерційної організації The Human Dignity Trust, в Єгипті одностатеві статеві стосунки заборонені, а "акти" непристойності, "скандальні дії" та "розпуста" криміналізовані.

В організацію постійно приходять повідомлення про дискримінацію та насильство щодо ЛГБТ, яке включає жорстоке поводження, переслідування, примусовий анальний огляд і вимагання хабарів.

А так Кейтлін виглядала в дитинстві (фото: Tom Disley / SWNS)

Родина Кейтлін повідомила, що хоче підвищити обізнаність про те, що мандрівники з інших країн можуть зіткнутися з подібними інцидентами у країнах Близького Сходу.

"Нам потрібно донести це повідомлення. Кейтлін не хоче, щоб це сталося з кимось іншим. Наступним може бути 10-11-річна дитина. Ми не збираємося нікого переслідувати. Просто ми проти того, щоб хто-небудь інший, особливо діти, стикалися з таким приниженням", - каже Том.