15-річна дівчинка з Харкова обливає брудом ЗСУ з українцями та цитує Жириновського (відео)

У Харкові 15-річна дівчинка підтримує риторику "русского міра". Вона заявляє, що у Харкові є "розумні" люди, які не підтримують ЗСУ та боротьбу з Росією.
Відео зі скандальними сепаратистськими заявами з'явилися у мережі, хоча свій акаунт у Instagram неповнолітня харків'янка закрила.
Так, на відео дівчинка під пісню російського гурту "Любе" заявляє, що всі, кому не подобається її контент, можуть відписатися. Також вона цитує одіозного політика РФ Володимира Жириновського.
У ролику українців вона називає "недоумками".
"У Харкові є розумні люди, яким не промили мізки, і незабаром ви дізнаєтесь, хто насправді агресор", - каже харків'янка.
Також на опублікованих нею фото видно український прапор, якому дівчинка показує середній палець.
Як з'ясувалося, малолітню сепаратистку звуть Софія Стукало. Вона розповідає, що бачить у місті багато бійців ЗСУ та "іноземних найманців".
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