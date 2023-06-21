15-річна дівчинка з Харкова обливає брудом ЗСУ з українцями та цитує Жириновського (відео)

Подробиці скандалу у Харкові

Так, на відео дівчинка під пісню російського гурту "Любе" заявляє, що всі, кому не подобається її контент, можуть відписатися. Також вона цитує одіозного політика РФ Володимира Жириновського.

У ролику українців вона називає "недоумками".

"У Харкові є розумні люди, яким не промили мізки, і незабаром ви дізнаєтесь, хто насправді агресор", - каже харків'янка.

Неповнолітня харків'янка ображає українців та ЗСУ (Скріншот)

Також на опублікованих нею фото видно український прапор, якому дівчинка показує середній палець.

Дівчинка з Харкова ненавидить Україну (фото: instagram.com/yyorsaa)

Як з'ясувалося, малолітню сепаратистку звуть Софія Стукало. Вона розповідає, що бачить у місті багато бійців ЗСУ та "іноземних найманців".