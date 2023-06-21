15-летняя девочка из Харькова обливает грязью ВСУ и украинцев и цитирует Жириновского (видео)

В Харькове 15-летняя девочка поддерживает риторику "русского мира". Она заявляет, что в Харькове есть "умные" люди, которые не поддерживают ВСУ и борьбу с Россией.
Видео со скандальными сепаратистскими заявлениями появились в сети, хотя свой аккаунт в Instagram несовершеннолетняя харьковчанка закрыла.
Так, на видео девочка под песню российской группы "Любе" заявляет, что все, кому не нравится ее контент, могут отписаться. Также она цитирует одиозного политика РФ Владимира Жириновского.
В ролике украинцев она называет "недоумками".
"В Харькове есть умные люди, которым не промыли мозги, и скоро вы узнаете, кто на самом деле агрессор", - говорит харьковчанка.
Также на опубликованных ею фото виднеется украинский флаг, которому девочка показывает средний палец.
Как выяснилось, малолетнюю сепаратистку зовут София Стукало. Она рассказывает, что видит в городе много бойцов ВСУ и "иностранных наемников".
Напомним, что в Одессе две женщины набросились на музыкантов за песни на украинском языке.
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