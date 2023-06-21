15-летняя девочка из Харькова обливает грязью ВСУ и украинцев и цитирует Жириновского (видео)

Подробности скандала в Харькове

Так, на видео девочка под песню российской группы "Любе" заявляет, что все, кому не нравится ее контент, могут отписаться. Также она цитирует одиозного политика РФ Владимира Жириновского.

В ролике украинцев она называет "недоумками".

"В Харькове есть умные люди, которым не промыли мозги, и скоро вы узнаете, кто на самом деле агрессор", - говорит харьковчанка.

Несовершеннолетняя харьковчанка оскорбляет украинцев и ВСУ (Скриншот)

Также на опубликованных ею фото виднеется украинский флаг, которому девочка показывает средний палец.

Девочка из Харькова ненавидит Украину (фото: instagram.com/yyorsaa)

Как выяснилось, малолетнюю сепаратистку зовут София Стукало. Она рассказывает, что видит в городе много бойцов ВСУ и "иностранных наемников".