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15-летняя девочка из Харькова обливает грязью ВСУ и украинцев и цитирует Жириновского (видео)

В Харькове 15-летняя девочка поддерживает "русский мир" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове 15-летняя девочка поддерживает риторику "русского мира". Она заявляет, что в Харькове есть "умные" люди, которые не поддерживают ВСУ и борьбу с Россией.

Видео со скандальными сепаратистскими заявлениями появились в сети, хотя свой аккаунт в Instagram несовершеннолетняя харьковчанка закрыла.

Подробности скандала в Харькове

Так, на видео девочка под песню российской группы "Любе" заявляет, что все, кому не нравится ее контент, могут отписаться. Также она цитирует одиозного политика РФ Владимира Жириновского.

В ролике украинцев она называет "недоумками".

"В Харькове есть умные люди, которым не промыли мозги, и скоро вы узнаете, кто на самом деле агрессор", - говорит харьковчанка.

Несовершеннолетняя харьковчанка оскорбляет украинцев и ВСУ (Скриншот)

Также на опубликованных ею фото виднеется украинский флаг, которому девочка показывает средний палец.

Девочка из Харькова ненавидит Украину (фото: instagram.com/yyorsaa)

Как выяснилось, малолетнюю сепаратистку зовут София Стукало. Она рассказывает, что видит в городе много бойцов ВСУ и "иностранных наемников".

Напомним, что в Одессе две женщины набросились на музыкантов за песни на украинском языке.

Также читайте, что в Одессе женщина набросилась на кассира из-за украинского языка.

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